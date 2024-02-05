Çeyrek finale hangi takımlar çıkacak? Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı Yeniçağ'da!

Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı yaşanacak.
Yeniçağ yazarları, maçlar biter bitmez karşılaşmaları değerlendirecek.
İşte maçların programı;
SALI
14.30 Karagümrük-Samsunspor: Eren Bozdaş
17.30 MKE Ankaragücü-24 Erzincanspor: Mirza Şeker
20.45 Galatasaray-Bandırmaspor: Sedat Kaya
ÇARŞAMBA
14.30 Sivasspor-Konyaspor: Recep Çınar
17.30 Başakşehir-Hatayspor: Volkan Aliakar
20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Fatih Saboviç
PERŞEMBE
17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Turgay Beşyıldız
20.45 Antalyaspor-Beşiktaş: Gürel Yurttaş
İlgili Haberler