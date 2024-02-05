Çeyrek finale hangi takımlar çıkacak? Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı Yeniçağ'da!

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Çeyrek finale hangi takımlar çıkacak? Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı Yeniçağ'da!
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları, yarın, çarşamba ve perşembe günleri yapılacak.

Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı yaşanacak.

Yeniçağ yazarları, maçlar biter bitmez karşılaşmaları değerlendirecek.

İşte maçların programı;

SALI
14.30 Karagümrük-Samsunspor: Eren Bozdaş
17.30 MKE Ankaragücü-24 Erzincanspor: Mirza Şeker
20.45 Galatasaray-Bandırmaspor: Sedat Kaya

ÇARŞAMBA
14.30 Sivasspor-Konyaspor: Recep Çınar
17.30 Başakşehir-Hatayspor: Volkan Aliakar
20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Fatih Saboviç

PERŞEMBE
17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Turgay Beşyıldız
20.45 Antalyaspor-Beşiktaş: Gürel Yurttaş

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