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Kılıçdaroğlu'ndan Yeniden Refah Partisi yorumu. Karşımızdaki ittifak gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhur İttifakı'na katıldığını açıklayan Yeniden Refah Partisi'nin bu hareketini değerlendirdi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 23:30
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakına katılan Yeniden Refah Partisinin bu kararını yorumladı

Kılıçdaroğlu'ndan Yeniden Refah Partisi yorumu. Karşımızdaki ittifak gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti
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Kısa süre önce Cumhur İttifakı'na katılmayacağını açıklayan Yeniden Refah Partisi bu kararından saatler içinde vazgeçmiş ve Cumhur İttifakı'na katılacağını açıklamıştı.

Yapılan basın açıklamasıyla birlikte ittifaka katılacaklarını açıklayan Yeniden Refah Partisi'nin bu hızlı karar değişiminin ardında, kadın haklarını koruyan yasalar üzerinde değişiklik yapılmasına onay verilmesinin yattığı iddia edilmişti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yeniden Refah Partisi'nin bu katılımına 'kadın hakları' üzerinden bir yorumunda bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

"Resim her geçen gün netleşiyor. Biz barışmanın, açık yaraları kapatmanın, makulün, dünya ile rekabetin ittifakını kurduk. Karşımızdaki ittifak gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti. Söyleyeceğim tek şey; kadınları, bilhassa genç kadınları hiç tanıyamadıklarıdır."

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