Yeniden Refah Partililer U dönüşüne inanamadı

Editör: Ayşe MEMİŞ

Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, günler önce hiçbir ittifakta yer almayacaklarını açıklamıştı.

100 bin imza toplamak üzere cumhurbaşkanı adayı olan Fatih Erbakan dün Cumhur İttifakı’na dahil olduklarını duyurdu.

Erbakan’ın bu hızlı kararı siyasette tartışma konusu oldu. Sosyal medyada yayılan bir video da ise Genç Yeniden Refah Partililer şoka uğradı.

Erbakan’ın canlı yayındaki açıklamalarını dinleyen partili bir genç ise şaşkınlığını saklayamadı.

Ne olduğunu anlayamayan çalışan gencin video “Yarın her şey belli olur” dediği de duyuluyor.

Öte yandan parti için de istifaların da yaşandığı öne sürülüyor.

YENİDEN REFAH PARTİSİ’NDE U DÖNÜŞÜ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 20 Mart'ta, partisinin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne ilişkin kararını açıklamıştı.

Yeniden Refah Partisi'nin 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde hiçbir ittifaka dahil olmayacağını bildiren Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adayı olacağını bildirmişti.

CUMHUR’A KATILDI

Ancak dün yapılan açıklamayla Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katıldı.

Fatih Erbakan, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erbakan açıklamasında, "Bugün sayın Cumhurbaşkanı ile kendilerinin daveti üzerine saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Yeniden Refah Partimizin bu ittifak sürecinde başından beri prensipler konusunda kendisiyle anlaşmaya, uzlaşmaya vardık" dedi.

"Yeniden Refah Partimizin talep ettiği prensiplerimizin yazılı olduğu mutabakat metni AK Parti'nin ve Yeniden Refah Partimizin genel sekreterleri tarafından imza altına alındı" diyen Erbakan, "Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması halinde bu prensiplerin uygulanmasının takipçisi olunacağı yönünde bir mutabakat sağlanmış oldu" ifadelerini kullandı.

Erbakan, "Bu prensiplerimizin üzerinde mutabakata varılmasından dolayı Yeniden Refah Partisi olarak tüm seçim bölgelerinde kendi amblemimizle, kendi adaylarımızla ancak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı almış bulunuyoruz" diye konuştu.

Erbakan açıklamasında cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini de duyurdu. Fatih Erbakan, "Sayın Cumhurbaşakımız da önümüzdeki hafta salı ya da çarşamba günü genel merkezimize bir ziyarette bulunacak. Tabii ki bu kararımız doğrultusunda cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırmış bulunuyoruz" dedi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN REFAH PARTİSİ YORUMU

Yeniden Refah Partisi’nin bu kararını yorumlayan Kılıçdaroğlu, "Siyaset elbette devam ediyor. Ama biz bugünü değil, geçmişi değil, geleceği konuşmak istiyoruz. Malatyalı kardeşlerimizin bulunduğu bir ortamdayız. Depremzedeler siyaset kurumundan 'Gelecekte bizim için ne yapacaksınız' onu soruyorlar. Ankara'da insanlar Cumhur İttifakı'nın içinde yer alabilirler. Kendi tercihleridir. Biz Millet İttifakı olarak her tercihe saygı duyarız. Millet İttifakı'nın liderleri olarak buradayız ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada. Onlar da yaşanan olayları gelip gördüler. Millet İttifakı olarak vatandaşın sorunlarına kilitlenen bir ittifakız" diye konuştu.