Erbakan’ın Cumhur İttifakı'na katıldığını öğrenen Genç Refahlı şaştı kaldı ‘Yoktur ya...Spekülasyon da olabilir bunlar ya’

Genel Başkan Fatih Erbakan'ın daha önce Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasıyla birlikte, partililerin de bu yönde hareket etmesi bekleniyordu.

Ancak, son dakika kararıyla Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması bazı partilileri şaşırttı.

"SPEKÜLASYON DA OLABİLİR BUNLAR YA"

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, bazı Yeniden Refahlılar karara şüpheyle yaklaştı. "Spekülasyon da olabilir bunlar ya" ve "Yoktur ya..." gibi ifadelerle kararın gerçekliğine dair şüphelerini dile getirdiler.

Ancak, Yeniden Refah Partisi'nin resmi açıklamasıyla kararın doğruluğu teyit edildi.