İsmail Saymaz Yeniden Refah Partisi ile AKP'nin imzaladığı ittifak deklarasyonunu paylaştı

Gazeteci İsmail Saymaz belgeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Saymaz 6284 sayılı kanunda bazı maddelerin yumuşatmaya gidilerek kabul edildiğini aktardı.

İsmail Saymaz sosyal medya hesabında “AK Parti ile Yeniden Refah Partisi’nin imzaladığı ittifak deklerasyonu. Metinde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nda “ailenin bütünlüğünü bozucu maddelerin” ayaklanmasına ilişkin YRP’nin talebi AK Parti tarafından yumuşatılarak kabul edildi.” ifadelerini kullandı.