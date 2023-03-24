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İsmail Saymaz Yeniden Refah Partisi ile AKP'nin imzaladığı ittifak deklarasyonunu paylaştı

Yeniden Refah Partisi ve AKP imzaladığı ittifak metninde 6284 sayılı kanun maddelerinin yumuşatıldığı iddiası ortaya atıldı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 23:46
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İsmail Saymaz Yeniden Refah Partisi ile AKP'nin imzaladığı ittifak deklarasyonunu paylaştı

İsmail Saymaz Yeniden Refah Partisi ile AKP'nin imzaladığı ittifak deklarasyonunu paylaştı
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Gazeteci İsmail Saymaz belgeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Saymaz 6284 sayılı kanunda bazı maddelerin yumuşatmaya gidilerek kabul edildiğini aktardı.

İsmail Saymaz sosyal medya hesabında “AK Parti ile Yeniden Refah Partisi’nin imzaladığı ittifak deklerasyonu. Metinde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nda “ailenin bütünlüğünü bozucu maddelerin” ayaklanmasına ilişkin YRP’nin talebi AK Parti tarafından yumuşatılarak kabul edildi.” ifadelerini kullandı.

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