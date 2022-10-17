CHP Sansür Yasası için AYM’ye başvuracaktı. Faik Öztrak’tan flaş iddia

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ise sabır dileyerek, "Bu acılardan artık milletçe bunaldık. Bu kaçıncı maden kazası, bu kaçıncı yas?" dedi. Yaşanan facianın toplumda travma yarattığını söyleyen Öztrak, "Bir de gazetelerin üçüncü sayfalarında, kıyıda köşede gizlenen 'Elbistan'da madende 1 işçi öldü', 'Gemerek'te göçük sonucu, 1 işçi hayatını kaybetti' haberleri var. Çoğu kişinin görmediği, duymadığı iş cinayetlerinde, onlarca ocağa ateşler düştü. 2003'ten bu yana, 2 bini maden emekçisi olmak üzere 30 bin işçimizi 'iş kazası' denen iş cinayetlerinde yitirdik. Bunlar sıradan sayılar değil. Bu sayılar da 'Yüz karası değil, kömür karası, öyle kazanılır ekmek parası' diyen babalar var. 'Güneşi görebilmek için karanlığı kazan' gencecik evlatlarımız var" dedi.

ENERJİ BAKANI GİTMEDEN SÖYLENEN HER ŞEY BOŞ LAFTIR: Enerji Bakanı, şimdi bu ailelerin yüzüne nasıl bakacak? Ortada bir görev ihmali olduğu çok açık… Bakanlık makamları ağlama makamı değildir, ağıt yakma makamı değildir çare bulma makamıdır. Çareyi bulamıyorsan, yapılması gerekeni yapamıyorsan, edebinle çekip gideceksin. Erdoğan, "Bu olaydaki ihmal, tüm boyutlarıyla açığa çıkarılacak" dedi. Enerji Bakanı istifa etmeden, ya da Erdoğan bu enerji bakanını görevden affetmeden, bu laf, sadece lafı güzaftır. Boş laftır.

SANSÜR VE İSTİBDATTAN MEDET UMUYORLAR: Gırtlağına kadar yalana, rüşvete, yolsuzluğa batmış bu hükümet, şimdi bu pislikler konuşulmasın, duyulmasın diye, sansür ve istibdattan medet umar hale geldi. İfade özgürlüğü, demokratik toplumun temelidir. Ama saray hükümeti giderayak Türkiye’yi, totaliter rejimler ligine bir adım daha yaklaştıran, görülmemiş bir sansür yasası getirdi. Yasayla ilgili Venedik Komisyonu acil görüş yayımladı. "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki, ifade özgürlüğüne aykırıdır" dedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği; "Keyfi, subjektif yorumlamaya ve suiistimale açık" dedi. Bu düzenlemenin ifade özgürlüğü bakımından Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu Birleşmiş Milletler ifade etti.

HÜKÜMETİN DEZENFORMASYONUYLA ÇIKAN DEZENFORMASYON YASASI: Saray ve şürekâsı ise, adına “Dezenformasyon Yasası” dedikleri bu ucube düzenlemeyi Meclis’te savunmaya çalışırken, “ABD’lilerle görüştük, bizdeki yasayla onlardaki yasanın birebir örtüştüğünü söylediler” dediler. Açıkçası, Amerikalılardan himmet umdular. Ama himmetini bekledikleri ABD, bu iddiayı reddetti. Yapılanı “dezenformasyon” olarak tanımladı. Yani sarayın dezenformasyon yasası, hükümetin dezenformasyonuyla çıktı. Bu yasayı Erdoğan henüz onaylamadı. Ama şimdiden yürürlüğe girmiş görünüyor. Amasra’daki maden faciasında İçişleri Bakanlığı’nın ilk işinin patlama hakkında paylaşım yapan 12 hesap hakkında soruşturma başlatması, "7/24 sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğünü" belirterek millete sopa göstermesi, sarayın İletişim Müdürlüğü'nün çıkardığı bültenler, sarayın artık "dezenformasyondan" ne anladığını, bu yasanın nasıl uygulanacağını açık seçik ortaya koyuyor.

"AYM İLE İLGİLİ DUYUMLAR ALIYORUZ"

'Dezenformasyon Yasası' olarak bilinen 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyleyen Faik Öztrak, "Bu iptal isteminin karara bağlanmasının seçim sonrasına kalacağı yönünde duyumlar alıyoruz. Bu, Anayasa Mahkemesi için de büyük bir samimiyet sınavıdır. Anayasa Mahkemesi; ya seçimin adil ve güvenli olmasını ciddi bir biçimde sakatlayan bu yasayla ilgili iptal istemini ivedilikle görüşerek, karara bağlamalı ya da bu sansür yasasını karara bağlayana kadar 29'uncu maddesinin yürütmesini durdurma kararı vermelidir" ifadelerini kullandı.

Faik Öztrak şunları söyledi:

GENEL BAŞKANIMIZ SARAYA KIRMIZI KARTI GÖSTERDİ: Washington’da ise, genel başkanımız, sivil toplum kuruluşlarıyla dünyadaki gelişmeleri tartıştı. Ülkemize ve bölgemize dair görüşleri dinleme imkânını bulduk. Tabi oraya kadar gidip de tanıdık bir ailenin New York’ta, Manhattan’da, ABD’nin en pahalı iş muhitindeki gökdelenine “Hayırlı olsun” denmeden de dönülemezdi. Genel başkanımız burada yaptığı açıklamada anayasa değişikliğine aileyi katmak isteyen saraya, “Gel bakalım önce aileyi bu binanın önünde konuşmaya başlayalım” dedi. Sarayın bu konuda önereceği anayasa değişikliklerine kırmızı kartını gösterdi. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, saray ne yaparsa yapsın. Bunlar milletimizin gözünden de gönlünden de düştü.

‘BU YAPILAN GAZETECİLİK DEĞİL, AYIP’

Basın mensuplarının, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti sırasında 8 saatlik dilimde ne yaptığı, nereye gittiği konuşuluyor. Kendisi ‘hamburger yemeye gittim’ demişti. Nedir o 8 saatin sırrı, kimlerle görüşüldü?" sorusuna yanıt veren Öztrak, “Genel başkanımızın böyle bir laf söylediğini nereden duymuşlar? Genel başkanımızın böyle bir ifadesi yok. Bu soruyu gönderenlerin her şeyden önce gazeteci olması beklenir. Böyle bir soruyu birileri ellerine tutuşturduğunda en azından bunun doğruluğunu bir soruştururlar. Ama bu yapılan gazetecilik değildir, ayıptır. Yalan haber şampiyonu oldular" ifadelerini kullandı.

"İNDİRİM KARARI ART NİYETLİDİR"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Ankara'da su fiyatlarında yüzde 50 oranında indirim yapılmasına karar verilmesini değerlendirdi. Öztrak, 'Bu yapılan her şeyden önce suçtur. Bunu ben söylemiyorum; 4736 Sayılı Kanunun 1'inci maddesi söylüyor. Belediyenin gelirini düşürerek hizmet edemez hale getirmeye uğraşıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar belediyelerimiz tüm gücüyle çalışmaya, hemşehrilerine hizmet etmeye devam edeceklerdir" diye konuştu.