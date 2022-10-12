Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini partiye davet ettiğini belirten Çelebi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Yoluma Cumhur ittifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim” dedi. Çelebi, Cumhur İttifakı'nın "terörle mücadele politikalarından" da övgüyle söz etti.

Çelebi’nin Ağustos’ta AKP’ye geçeceği iddia edilmiş, ancak Çelebi yaptığı açıklamada "Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim” demişti.

SOYLU, ÇELEBİ HAKKINDAKİ TWEETİNİ SİLDİ

Çelebi'nin AKP'ye katılması büyük tartışma konusu olurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2018'de Çelebi hakkında yaptığı paylaşım da gündem oldu.

Soylu, "Kahraman jandarmamıza Meclis kürsüsünden iftira atan, terörle mücadelemizi etkilemeye çalışan Mehmet Ali Çelebi ihanet içerisindedir. Bir dönem şanlı ordumuzda maalesef görev yapan bu fersude benzer görevleri yapıp milletimizi katleden şerefsiz fetöcüler gibi davranmaktadır" diye yazmıştı.

Soylu, Çelebi'nin AKP'ye katılmasıyla bu paylaşımını sildi.

Soylu'nun artık sildiği paylaşımı şe şekilde: