12 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi

Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi

CHP’den istifa ettikten sonra Memleket Partisi’ne katılan, daha sonra oradan da istifa ederek bağımsız milletvekili olan Mehmet Ali Çelebi, AKP’ye katıldığını duyurdu. Bu katılımın ardından gözler Mehmet Ali Çelebi hakkında eski tarihli tweeti bulunan Süleyman Soylu'ya çevrilmişti.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 00:00
Takip Et

Ali Mahir Başarır'dan, AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi hakkındaki paylaşımını silen Soylu'ya tepki

Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini partiye davet ettiğini belirten Çelebi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Yoluma Cumhur ittifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim” dedi. Çelebi, Cumhur İttifakı'nın "terörle mücadele politikalarından" da övgüyle söz etti.

Çelebi’nin Ağustos’ta AKP’ye geçeceği iddia edilmiş, ancak Çelebi yaptığı açıklamada "Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim” demişti.

SOYLU, ÇELEBİ HAKKINDAKİ TWEETİNİ SİLDİ

Çelebi'nin AKP'ye katılması büyük tartışma konusu olurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2018'de Çelebi hakkında yaptığı paylaşım da gündem oldu.

Soylu, "Kahraman jandarmamıza Meclis kürsüsünden iftira atan, terörle mücadelemizi etkilemeye çalışan Mehmet Ali Çelebi ihanet içerisindedir. Bir dönem şanlı ordumuzda maalesef görev yapan bu fersude benzer görevleri yapıp milletimizi katleden şerefsiz fetöcüler gibi davranmaktadır" diye yazmıştı.

Soylu, Çelebi'nin AKP'ye katılmasıyla bu paylaşımını sildi.

Soylu'nun artık sildiği paylaşımı şe şekilde:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Mehmet
12.10.2022 00:19
Derin çete anlaşmayı yaptı  
 
yerli milli
12.10.2022 00:15
zamanında kendisi akp hakkında neler neler diyordu. silinen tvit devede tüy bile değil.  
 
sıradan vatandaş
12.10.2022 00:11
akp ye katılınca tüm katılanlar gibi şerefli oldu ???????????????  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu
1
﻿Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu
﻿Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu
﻿Motorine bir zam daha geldi
2
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
3
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
4
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
﻿Cumhur İttifakı'na yeniden hesap yaptıracak sonuçlar. Saray'da acil durum ilan ettiren anket
5
﻿Cumhur İttifakı'na yeniden hesap yaptıracak sonuçlar. Saray'da acil durum ilan ettiren anket
﻿Cumhur İttifakı'na yeniden hesap yaptıracak sonuçlar. Saray'da acil durum ilan ettiren anket
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
6
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿Muhabir ‘evdeki yabancı’ iddalarını sordu; Bakan Soylu, çenesini okşayıp 'canım benim' dedi
7
﻿Muhabir ‘evdeki yabancı’ iddalarını sordu; Bakan Soylu, çenesini okşayıp 'canım benim' dedi
﻿Muhabir ‘evdeki yabancı’ iddalarını sordu; Bakan Soylu, çenesini okşayıp 'canım benim' dedi
﻿İzmir Karşıyaka'da 13 saat süreyle su kesintisi
﻿İzmir Karşıyaka'da 13 saat süreyle su kesintisi
﻿İzmir Karşıyaka'da 13 saat süreyle su kesintisi
﻿Dünya şampiyonları Ankara'da
﻿Dünya şampiyonları Ankara'da
﻿Dünya şampiyonları Ankara'da
﻿Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta sürprizlerle başladı
﻿Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta sürprizlerle başladı
﻿Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta sürprizlerle başladı
﻿Alkollü sürücü İstanbul bölge hakemlerinin aracına çarptı 3 hakem yaralı
﻿Alkollü sürücü İstanbul bölge hakemlerinin aracına çarptı 3 hakem yaralı
﻿Alkollü sürücü İstanbul bölge hakemlerinin aracına çarptı 3 hakem yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.