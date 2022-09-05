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Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı canlı yayında açıkladı: Yunanistan Türkiye’yi çatışmaya çekmek istiyor

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik taciz hamleleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu; Yunanistan’ın Türkiye’yi çatışmaya çekmek istediğine dikkat çekti.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 03:29
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 03:31
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Cihat Yaycı Yunanistan'ın kara sularını artırma ihtimali olduğuna dikkat çekerek canlı yayında uyarılarda bulundu

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı canlı yayında açıkladı: Yunanistan Türkiye’yi çatışmaya çekmek istiyor
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tv100'de Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programına konuk olarak bağlanan müstafi Tümamiral Cihat Yaycı’dan dikkat çeken Yunanistan uyarısı geldi. Yaycı, Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik taciz hamleleriyle ilgili "Uçak kilitlerini, kayıtlarını NATO’ya göndereceğiz. Durum çok tehlikeli. 15 Eylül’den, moratoryumdan ve turizm mevsimi bittikten sonra Yunanistan’a kara sularını artırma ihtimali adım adım geliyor, artıracaklar" dedi. Yaycı, Yunanistan yaptığı taciz hamleleriyle Türkiye'yi çatışmaya çekmek istediğini de vurguladı.

Yayına konuk olarak bağlanan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik taciz hamleleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BUNU KABUL ETMEK MÜMKÜN MÜ?"

"Çok önemli bir konudur" diyerek Yaycı "Uçak kilitlerini, kayıtlarını NATO’ya göndereceğiz. Durum çok tehlikeli. 15 Eylül’den, moratoryumdan ve turizm mevsimi bittikten sonra Yunanistan’a kara sularını artırma ihtimali adım adım geliyor, artıracaklar” dedi.

Yaycı devamında da şu uyarıları yaptı:

“Artırdıkları zaman ne olacak? Türkiye’nin bunu kabul etmesi mümkün mü? 12 mil değil, mevzu 6 milin üzerine çıkma. 6 milden 7 mile çıktığı alan uluslararası deniz alanı yani bizim balıkçılarımızın balık avladığı, yatçılarımızın gezdiği, askeri uçaklarımızın ve gemilerimizin tatbikat yaptığı alanın yüzde 13’ü Yunanistan’ın oluyor. Bunu kabul etmek mümkün mü? Elbette mümkün değil. 1995 yılı TBMM deklarasyonu var. Bu deklarasyonda 6 milin üzeri diye ifade ediliyor. Madem böyle bir tehlikeli gidişat var. Biz niye NATO’yu acil toplantıya çağırmıyoruz? Yunanistan, Türkiye’yi çatışmaya çekmek istiyor.”

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