Coca-Cola'nın telefonunun çıkış tarihi belli oldu

Coca–Cola imzalı akıllı telefonun görselleri sızdırılmış ve tasarımı belli olmuştu. Cihazın tasarımının Realme 10 Pro 5G modeline benzemesi içecek firmasının Çinli üretici Realme ile ortaklık gerçekleştirdiği belirtildi.

Realme Hindistan Başkan Yardımcısı Madhav Sheth’in sosyal medya paylaşımlarından sonra iş birliği doğrulandı ve iddiaların gerçek olduğu ortaya çıktı.

COCA COLA'NIN TELEFONU 10 ŞUBAT'TA TANITILACAK

Coca Cola'nın üreteceği akıllı telefonun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Realme ve Coca-Cola ortaklığında tanıtılacak model Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition olarak isimlendirilecek ve 10 Şubat’ta tanıtılacak.

Bunun dışında geçmiş sızıntıların doğru çıktığını belirtmekte fayda var. Zira model, Hindistan pazarına özel olacak.

Model, Coca-Cola temasını yansıtacak. Yani tasarımıyla ve sistem arayüzüyle Coca-Cola kırmızısına işaret edecek. Realme 10 Pro 6,7 inç boyutunda FHD+ çözünürlüklü ekran ile geliyor. 120 Hz tazeleme hızı sunan akıllı telefonlar yüzde 93,65 ekran gövde oranına sahip.

CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Realme 10 Pro gücünü Qualcomm’un Snapdragon 695 platformundan alıyor. İki adet 2,2 GHz Cortex-A78 ve altı adet 1,7 GHz Cortex-A55 çekirdeklerine ev sahipliği yapan işlemcini 6 nm mimariye sahip. Telefonun oyun performansından ise bütünleşik Adreno 619 grafik birimi sorumlu.