﻿Çocuklar okulda enflasyonla tanıştı. Beslenme çantasına bayat simit

Yeni eğitim dönemi sorunlarla başladı. Öğrenciler ders başı yapar yapmaz enflasyon ile tanıştı. Veliler ve öğrenciler masraflara para yetiştiremezken, öğrenciler beslenme sorunu yaşıyor, açlıktan bayılanlar bile oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı okullara ücretsiz ders kitabı ve yardımcı ders kitabı yollamaktan övünürken, en önemli sorunu gözden kaçırıyor. Eğitim örgütleri de esnaf odası da yaşanan fiyat artışlarından şikayetçi. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, son 1 yılda tüm kalemlerin ortalama yüzde 100'ün üzerinde zamlandığı okul kantinlerinin, artık öğrenciler için lüks haline geldiğini vurguladı. Devlet okullarındaki kantinlerde ortalama fiyat listesini açıklayan Özbay, "2021 yılında 5 TL olan tost fiyatı 11 TL'ye, 2.5 TL olan ayran 4 TL'ye yükseldi. Su 1 liradan 2.5 TL'ye çıktı. Simit geçen yıl 2 TL idi, bu yıl 5 TL oldu. 3.5 TL'lik meyve suyu 6 TL'ye çıktı. Hamburger-köfte fiyatı da 6 TL'den 13 TL'ye fırladı" diye konuştu. Bir öğrenci velisi çocuklarına beslenme parası verememekten yakındı. Çocuklarının beslenme çantasına bayat simit koyduğunu söyledi.

Öğle yemeği yiyemiyorlar

Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul da "Okula kahvaltı etmeden gelen sıcak bir öğle yemeyi yiyemeyen, ekmeğin arasında peynir ve köfte koyamayan çocuklar var. İşyeri gezilerimizde çocukların aç olması nedeniyle baygınlık geçirdiğini söyleyen üyelerimiz oldu. Öğrencilerimizin önemli bir kısmı beslenemiyor" dedi.

Kuru ekmek ve su

Bir öğrenci annesi ise "Pazara gidiyorum, sebzeye, meyveye bakıp eve dönüyorum" diyor. "18 liradan bir kilo salatalığın yanına bir kilo da domates alamıyorum. Her gün sabahtan düşünmeye başlıyorum, bugün çocukların önüne ne koyacağım da karınları doyacak diye. Kendimi çaresiz hissettiğim çok zamanlarım oldu ama bugüne kadar çocuklarımı okula beslenme çantası boş göndermemiştim. Bugünse yanlarına yalnızca bir parça kuru ekmekle su verebiliyorum. İki evladımın artık bağırsakları katı beslenmekten çalışmaz oldu" diyor.

Sağlıksız bir kuşak

Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu Üyesi Dr. Ebru Basa: "Yetersiz beslenen çocuklarda gelişim geriliğinin yanı sıra metabolik sendrom, demir yetersizliği anemisi, iyot yetersizliği hastalıkları görülüyor. Uzun ve ucuz ekmek kuyruklarından anlaşılacağı üzere halkımız karnını karbonhidratla doyuruyor. Bunun yanı sıra sürekli ekmek ve türevleriyle beslenme, çocuklarda bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve enfeksiyon hastalıklarına yol açtığı gibi kansere yakalanmayı da kolaylaştırıyor."

Okul yemeği programı başlamalı

Çocukların okullardaki beslenmeden kaynaklı sıkıntıları her geçen gün büyüyor. Milli Eğitim Bakanlığını bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum. Okulda beslenme ihtiyacı duyan bu çocuklar evden sulu yemek götüremeyeceklerine göre ya bir meyveyle sandviç koyacaklar beslenme çantalarına ya da köfte ve benzeri kuru gıda... Fakat bugün karnı doymadan okula gelen milyonlarca çocuğumuzun derslerde baş dönmesi, baş ağrısı sorunu yaşadığını biliyoruz. Öğrencilere ücretsiz yemek verilsin, temiz içme suyu sağlansın. 15 milyon öğrenciye verilecek bir öğün yemek, kur korumalı mevduata verilen 60 milyonluk para karşısında devede kulak kalır.