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Çarpışan iki hafif ticari araç tarlaya uçtu! Yaralılar var

Çorum'da İskilip ilçesinde iki hafif ticari araç birbirleriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 15:25
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Çorum'da iki hafif ticari araç çarpıştı! Tarlaya uçtu

Çarpışan iki hafif ticari araç tarlaya uçtu! Yaralılar var
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İHA

Olay, Çorum-İskilip karayolu Hacıbey köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İskilip istikametinde seyir halinde olan, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen Fiat marka hafif ticari araç ile Citroen marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki araç da yol kenarında bulunana tarlaya uçtu.

Kazada araçlarda bulunan A.K., M.Y., A.O.Y., Y.Y., T.Y. ve M.E.E. yaralandı.

KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME SÜRÜYOR
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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