Muhalefetten Erdoğan’ın Sisi ile görüşmesine tepkiler çığ gibi geldi. Ar damarı olmuş kâr damarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin daveti üzerine, Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanının burada, geçmişte defalarca “katil” dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ile Katar’da bir araya gelmesi özellikle muhalefetin sert tepkisiyle karşılandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA NELER YAŞANDI

Türkiye-Mısır ilişkileri, 2014’te Mısır’da Müslüman Kardeşler iktidarına Sisi liderliğindeki ordunun darbe yapması ve yönetimi ele geçirmesinin ardından kopmuştu. Bir süre önce normalleşme süreci başlamış, 9 yıl aradan sonra bakan düzeyindeki ilk ziyaret gerçekleştirilmiş ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mısır’a gitmişti.

Liderler düzeyinde ilk buluşma ise Katar’da gerçekleşti. Dünya Kupası’nın başlangıç maçını izlemek için Katar’a giden Erdoğan, burada geçmişte 'katil' diye seslendiği Sisi ile bir araya geldi. Erdoğan, Sisi ile gülümseyerek el sıkıştı.

SERT TEPKİLER GELDİ

Erdoğan'ın Katar'da sergilediği tavır eleştirilere neden olurken Sisi ile bir araya gelmesine muhalefetten tepki yağdı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, “2019 Yerel Seçimlerinde; “Pazar günü Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli. Bugün Katar'da aşağıdaki fotoğraftan anlaşılan artık Sisi denilmiş. Şimdi mesele Binali Yıldırım ne olacak?” dedi.

GÜLTEKİN UYSAL: AR DAMARI OLMUŞ KÂR DAMARI

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Ar damarı olmuş kâr damarı!” diye tepkisini dile getirirken, daha önceki şu tweet’ini yeniden paylaştı:

”Rabia işareti” bile yapamaz hale geldiniz; Sisi ile arayı düzelteceğiz diye…”

"ADAMA KİRLETTİĞİ TESTİDEN SU İÇİRİRLER"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Anadolu’da güzel bir söz vardır: “Siyasette adama kirlettiği testiden su içirirler" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Erdoğan 'katil ve firavun' dediği Sisi ile el ele, göz göze gayet mutlu” ifadelerine yer verdi.

"RABİA İŞARETİ DE TARİH OLDU"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Rabia işareti de tarih oldu. Önce "darbeci Sisi"ydi, şimdi "dostum Sisi" oldu. "Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Mısır halkı bizim canımız ama Sisi asla!" diyen Erdoğan, katil diye seslendiği kişiyle el sıkıştı. Nereden nereye..." dedi.



CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Muhalefeti yıllarca meydanlarda rabia işareti eşliğinde Sisi’cilikle, darbecilikle suçladın. Şimdi hiçbir şey olamamış gibi zalim, katil, darbeci dediğin adamla kucaklaşıyorsun. Ya kaybettirdiklerin?" dedi.

ERDOĞAN SİSİ'DEN KATİL DİYE BAHSETMİŞTİ

Erdoğan, 2019 yılında yaptığı bir açıklamasında, “Darbeyle başa geçen şu andaki zalim Sisi, 50’ye yakın kişiyi idam etmiştir. Batı bu idamlara sessiz kalmıştır. Avrupa ülkeleri idamı yasaklarken, katil Sisi’nin davetine icabetle oradaki toplantıya iştirak etmişlerdi…” demişti.

YEREL SEÇİMLERDE SİSİ GÖNDERMESİNDE BULUNMUŞTU

Erdoğan, 2019 yılında yerel seçimlerden önce halka seslenerek “Pazar günü Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı diyeceğiz?” diye sormuştu.