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  • Ama Erdoğan böyle işte. Güvenmeyeceksin dedi. Fatih Portakal Sisi ile gülerek el sıkışan Erdoğan'la bütün ipleri kopardı

Ama Erdoğan böyle işte. Güvenmeyeceksin dedi. Fatih Portakal Sisi ile gülerek el sıkışan Erdoğan'la bütün ipleri kopardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin el sıkışmasına tepki gösteren Fatih Portakal, "Ah Mursi ah Rabia sen bunu hiç hakketmemiştin" ifadelerini kullandı. Fatih Portakal "Güvenmeyeceksin" diyerek bütün ipleri kopardı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 12:01
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Sisi ile gülerek el sıkışan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Fatih Portakal bütün ipleri kopardı

Ama Erdoğan böyle işte. Güvenmeyeceksin dedi. Fatih Portakal Sisi ile gülerek el sıkışan Erdoğan'la bütün ipleri kopardı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılmak için gittiği Doha'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile el sıkışması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Sisi’ye karşı Mursi’yi savunan ve Mısır ile ilişkileri kesen Sisi’ye karşı sık sık ağır sözler kullanan Erdoğan’ın Sisi ile samimi görüntü vermesine gazetesi Fatih Portakal da sert tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fatih Portakal, "Ah Mursi ah Rabia sen bunu hiç hakketmemiştin! Ama Erdoğan böyle işte. Güvenmeyeceksin!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile el sıkıştı. Bu tokalaşma iki ülke arasında 9 yıl sonra en üst düzey görüşme oldu.

Erdoğan, 2019 yılında yaptığı bir açıklamada da "Darbeyle başa geçen şu andaki zalim Sisi, 50'ye yakın kişiyi idam etmiştir. Batı bu idamlara sessiz kalmıştır. Avrupa ülkeleri idamı yasaklarken, katil Sisi'nin davetine icabetle oradaki toplantıya iştirak etmişlerdi…" demişti.

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Tarihçi
21.11.2022 13:28
Bir hadis var ve efendimiz(sav) şöyle der"bir işe, bir hadiseye sebep olan onu işlemiş gibi dir, onu yapmış sayılır "mursiyi ipe götüren olayın arkasında kimler vardı ve bir de idam eden adam sisi  
 
Mehmet
21.11.2022 13:08
Sisi'ye laf edenlerin yüz şekillerini görmek isterim.  
 
Konyalı Hacı Bey
21.11.2022 12:56
Artık yollardaki U dönüşü yapmak yasaktır levhaları kaldırılabilir.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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