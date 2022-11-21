Ama Erdoğan böyle işte. Güvenmeyeceksin dedi. Fatih Portakal Sisi ile gülerek el sıkışan Erdoğan'la bütün ipleri kopardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılmak için gittiği Doha'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile el sıkışması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Sisi’ye karşı Mursi’yi savunan ve Mısır ile ilişkileri kesen Sisi’ye karşı sık sık ağır sözler kullanan Erdoğan’ın Sisi ile samimi görüntü vermesine gazetesi Fatih Portakal da sert tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fatih Portakal, "Ah Mursi ah Rabia sen bunu hiç hakketmemiştin! Ama Erdoğan böyle işte. Güvenmeyeceksin!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile el sıkıştı. Bu tokalaşma iki ülke arasında 9 yıl sonra en üst düzey görüşme oldu.

Erdoğan, 2019 yılında yaptığı bir açıklamada da "Darbeyle başa geçen şu andaki zalim Sisi, 50'ye yakın kişiyi idam etmiştir. Batı bu idamlara sessiz kalmıştır. Avrupa ülkeleri idamı yasaklarken, katil Sisi'nin davetine icabetle oradaki toplantıya iştirak etmişlerdi…" demişti.