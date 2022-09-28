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Konut projesinde vatandaş toplam kaç lira ödeyecek. Rakamı duyunca ağzınız açık kalacak.

TV5'te yayınlanan Yavuz Selim Sözer'in sunduğu "Günden Yansıyanlar" programına katılan Ekonomist Ahmet Kaplan ev sahibi olmayı hayal eden vatandaşların TOKİ projelerinde ödeyeceği toplam rakamı, yaptığı tablo ile yıl yıl gözler önüne serdi.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 22:01
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Konut projesinde vatandaş toplam kaç lira ödeyecek. Rakamı duyunca ağzınız açık kalacak.

Konut projesinde vatandaş toplam kaç lira ödeyecek. Rakamı duyunca ağzınız açık kalacak.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cumhuriyet tarihinin en büyük  sosyal konut projesi" olarak sunduğu dar gelirli vatandaşların ev sahibi yapma projesinin yankıları devam ediyor.

TV 5'te yayınlanan "Günden Yansıyanlar" programına katılan Ekonomist Ahmet Kaplan yıl yıl ödenecek rakamları açıkladı.

Ekonomist Ahmet Kaplan "Açıklanan sosyal konut projesinde vatandaşın ödeyeceği tutar, %10 enflasyonla dahi ilk 60 ayda 5.376 TL, 10 yılın sonunda 13.944 TL, 20 yılın son 6 ayında 93.816 TL. 240 ayda ödenecek toplam tutar, 5 milyon 496 bin TL" ifadelerini kullandı..

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