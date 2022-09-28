Konut projesinde vatandaş toplam kaç lira ödeyecek. Rakamı duyunca ağzınız açık kalacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi" olarak sunduğu dar gelirli vatandaşların ev sahibi yapma projesinin yankıları devam ediyor.

TV 5'te yayınlanan "Günden Yansıyanlar" programına katılan Ekonomist Ahmet Kaplan yıl yıl ödenecek rakamları açıkladı.

Ekonomist Ahmet Kaplan "Açıklanan sosyal konut projesinde vatandaşın ödeyeceği tutar, %10 enflasyonla dahi ilk 60 ayda 5.376 TL, 10 yılın sonunda 13.944 TL, 20 yılın son 6 ayında 93.816 TL. 240 ayda ödenecek toplam tutar, 5 milyon 496 bin TL" ifadelerini kullandı..