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Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de resmi tören düzenlendi. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe hazırlıyoruz." dedi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 10:38
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı

Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

Anıtkabir'deki tören, saat 08.50'de devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 84 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

ERDOĞAN: SALDIRILAR KARŞISINDA DURMAYACAK, MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "84. yıldönümünde zat-ı halinizi, kahraman silah arkadaşlarınızı ve şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe hazırlıyoruz. Asırlık hayalleri gerçekleştirene kadar durmayacak, saldırılar karşısında yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun" dedi.

Tören dolayısıyla Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Devlet töreninin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı.

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Atatürk Sevdalısı
10.11.2022 11:04
Tüm Türkiye'de ve hatta KKTC'de Diyanet karar almalı ve her 10 Kasım'da 9'u 5 geçe sela okunmalıdır .Camilerde onun için Kur'an' ı Kerim okunmalıdır ...  
 
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