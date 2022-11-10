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İlkokul öğrencisinden Atatürk'e mektup: Kantin çok pahalı. Türkiye'de ekonomi çok kötü

Radyo programcısı Nihat Sırdar, bir ilkokul öğrencisinin Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı duygusal mektubu sosyal medya hesabından paylaştı. Mektupta, öğrencinin “Kantin çok pahalı” diyerek ekonomik krizi anlatması dikkat çekti.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 12:41
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İlkokul öğrencisinden Atatürk'e mektup: Türkiye’de ekonomik durum çok kötü kantin çok pahalı

İlkokul öğrencisinden Atatürk'e mektup: Kantin çok pahalı. Türkiye'de ekonomi çok kötü
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Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 84'üncü yıl dönümünde, yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlendi. Devlet erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Ankara'da halk akın akın Anıtkabir'e koşarken, sosyal medya kullanıcıları da Atatürk'ü andı.

Ünlü radyo programcısı Nihat Sırdar ise, bir ilkokul öğrencisinin Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

Sırdar paylaşımında "Bir ilkokul öğrencisi Atatürk’e mektup yazmış ve kantinin çok pahalı olduğunu, herkesin alışveriş yapamadığını, evden yemek getirdiklerini anlatmış. Siz ne anlatmak istersiniz Atatürk’e? SevgiliAtatürk" ifadelerini kullandı.

İlkokul öğrencisi mektubu şu şekilde:

Sevgili Atatürk, ben seni çok merak ediyorum. Türkiye’de ekonomik durum çok kötü hiçbir şey yolunda değil. Bizi kurtardığın için çok teşekkür ederiz. Sen bizi korudun vatanımızı korudun sen bizim için savaştın senin sayende okuldayız ders işliyoruz ama okuldaki kantin çok pahalı satıyor. Bazıları alıyor bazıları almıyor. Bu yüzden evden yemek getiriyoruz. Türkiye’de yaşamamız senin sayende. Sesini çok merak ediyorum. Neyse benden bu kadar. Senin için bu mektubu yazdım. Seni çok seviyorum sen bizim Atamızsın. Nur içinde yat Atam.

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İzindeyiz Atam
10.11.2022 13:39
Aslında ne kadar acı bir tablo  
 
eylül
10.11.2022 13:24
Ne de güzel yazmışsın çocuk.Teşekkür ederim.Atamıza hep sahip çıkın, ilim ve bilimden vazgeçmeyin.  
 
vatandaş
10.11.2022 13:08
okul kantinleri avrupa gibi devlet tarafından desteklenmli! eğitim güzel ve kaliteli gıda alan çoçuklarda faydalı olur 20 tl ye 2 ekmek arası zar tostla kafamı çalışır? kandinler ticaret hane mantığı  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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