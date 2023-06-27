Cüneyt Çakır'dan Büyükekşi'yi şoke eden talep. MHK pazarlığını Şerafettin Tilki ortaya çıkardı

Bayram trafiği malum. Millet yollarda. Dokuz günlük tatil İstanbul’u Ankara ve İzmir’e bağlayan otobanları felç etti.

Hal böyle olunca bana durmak yakışmaz.

Küçük feyk atıp, dümeni kuzeye kırdım.

Dümen yazmamın sebebi deniz yolunu tercih etmem.

Boşuna altına imza atmam. En iyi arkadaş yatı olandır(!) diye.

Latife kısmını geçip Riva’ya demir attık.

TFF eski yöneticileri toplanmış.

Aralarında MHK da başkanlık yapanları da var.

Hatırlayan vardır. Lale Orta göreve gelmeden önce Mehmet Büyükekşi’nin gönlünden geçen ismin Cüneyt Çakır olduğunu yazmıştım.

Peki ne oldu da Çakır olmadı?

İşte biraz gecikmeli de olsa duyduklarımız ilginç.

Anlatılanlara göre Çakır para istemiş.

Napolyon görse alnından öper!..

Eski hakem, “Sırf o koltuğu işgal etmek için oturmam. 7/24 mesai veririm. Böyle olması gerekir. Hakemliğe de benzemez. Tam mesai vermeden başarı gelmez. Bunun karşılığı olmalı. Hakemler profesyonel, bağlı oldukları MHK başkanı amatör olmaz. Bu çok önemli bir iş” demiş.

Çiçeği burnunda TFF Başkanı, kem küm etmiş. Ne haklısın diyebilmiş. Ne olur mu ya hiç öyle şey. Ne de başka birşey.

Bir anda, “Peki maaş ne olmalı? Beklenti nasıl” deyivermiş..

Çakır, “Konu bana özel değil. MHK başkanı en üst düzey hakemlerden fazla kazanmalı. Yönetici, yönettiği kişilerin gerisinde kalmaz. Kalırsa, işin de altında kalır” yanıtını vermiş.

Taraflar rakam konuşmadan ayrılmışlar. Büyükekşi ve yönetimi Çakır’ın gündeme getirdiği konu hakkında kararsız kalmış.

"Nasıl olsa yakında kongre var. Fark yaratıp ilk kadın başkanı atayalım. Durup dururken gündem yaratmayalım. Kongre sonrası yeniden masaya yatırırız" görüşünde birleşmişler.



Üst klasman hakemleri yıllık ortalama 600 bin lira kazanıyor. Aylığı 45-50 bin civarında yani. Eğer Çakır’in önerisi kabul görür ise MHK başkanı 80-100 bin arası aylık kazanç elde etmiş olacak.

Durum tartışmaya açık. Geçmişte huzur hakkı adı altında aylık az limitte kazançları olan MHK Başkan ve yönetimi tam profesyonel olmanın eşiğinde.

Sıkıntılı durum.

Çakır modeli mantıklı. Hakemi profesyonel, başkanı amatör olmaz.

Peki kulüpler hep isyankar. Haklı olarak tutarsız hakem yönetimlerine tepkililer.

Çakır modeline geçilirse canı yanan, “Bizim sırtımızdan yüksek paralar kazanıyorsun” yaklaşımımda bulunursa TFF nasıl gardını alacak?



Avrupa’da ülkeye göre farklı ödemeler yapılıyor.

Mesela İspanya’da elit hakem maç başı 5.200 euro gibi yüksek ücret alırken, bizdeki MHK Başkanı karşılığı olan kişi 2.300 euro ancak alabiliyor. Çakır modeli var. Ancak, ücret olarak faal hakemlerden fazla kazanan yok! MHK ve aynı görevi yapan farklı ülkelerdeki kurum başkanları, Çakır modelinin aksine TFF modelini uyguluyor. Buna UEFA ve FIFA da dahil.

Bizim anlayacağımız konu tamamen duygusal! Bakalım Çakır, MHK'nın başına geçecek mi?

Geçerse ortaya koyduğu model ne olacak?

Çok kişi ile tartıştık. Fikir birliği yok.

Ne zaman Riva’ya uğrasam, federasyon koridorları kulisleri ortaya çıkıyor.

Mesela zorunlu izne çıkarılan onlarca kişi akıbetini bekliyor.

Bayram sonrası konuyu not defterimden çıkarıp paylaşacağım.

Güzel ülkemin güzel insanları. En kötü gününüz bayram tadında olsun. İyi bayramlar. Mutlu yarınlar.

Aman ha hız yapmayın. Emniyet kemersiz hareket etmeyin. Hatalı sollamadan kaçının.

Trafik canavarı değil.. Trafik ekolü olun..

Can ve mal güvenliğinizi tehlikeye atmayın.

Yoksa beni çileden çıkarıp fahri trafik müfettişi yaparsınız ona göre!