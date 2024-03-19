PFDK kararları. Son durum

Kaynak: Haber Merkezi
PFDK kararları. Son durum
Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında elde ettiği zafer sonrasında sahada skandal olaylar meydana geldi. Herkes PFDK sevklerini beliyor.

Sarı-lacivertli oyuncuların maçın ortasında kutlama yapmaları sırasında, bazı taraftarlar sahaya giriş yaptı.

Final düdüğünün ardından çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe takımı, yaklaşık üç saatlik bir bekleyişin sonunda stadyumu terk etti.

Polis, yaşananları detaylıca incelemek üzere çok sayıda video kaydını ele aldı ve bu durum, Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği kararları merak konusu yaptı. PFDK'nın kararlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENMİYOR

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki maçta yaşananlar nedeniyle detaylı bir inceleme yapılacağı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kararlarının bugün açıklanması beklenmiyor.

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