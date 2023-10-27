Datça'da futbol sahası belediyenin çöplüğüne döndü. İbibik ortaya çıkardı. Sedat Kaya yazdı

İbibik boş durmuyor.Datça semalarında turlayıp duruyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Datça'da futbol sahası belediyenin çöplüğüne döndü. İbibik ortaya çıkardı. Sedat Kaya yazdı

Sedat Kaya / YENİÇAĞ

Bugün ne görsün.
Koskoca futbol sahası belediyenin çöp deposu olmuş.
Yazı Köy'de gençlerin spor yapması için ayrılan arsa pislik yuvasına dönmüş.
Köylüler 10 yıldır belediyeye başvurmuşlar, imza toplamışlar ama sonuç yok.
İbibik bu.
Boş haber getirmez.
Hemen köylülerle temas kurduk.
Bakın Aslan Atilla Yorulmaz ne diyor.
“Belediye yıllardır futbol sahamıza çöp dökülüyor. Müteahhitler inşaat molozlarını buraya atıyor. Her yer pislik içinde. Gençler eskiden futbol oynardı, şimdi maç yapamıyorlar. 10 yıldır belediyenin kapısını çaldık, imzalar topladık, heyetlerle görüşmeler yaptık ama hiçbir sonuç alamadık. Belediye bizi hiç duymazdan, görmezden geliyor. Burası turistik bir köy. Knidos'u ziyaret edenler bu pisliği görüyor. turistler ziyarete geliyor, tarihi şehirler var burada. Foseptikler yollara taşıyor. Bunları da biz kendi imkânlarımızla vidanjör getirerek 1400 lira ödeyerek temizletiyoruz. Bu nereye kadar böyle devam edecek. Buradan belediyeye yine çağrı yapıyoruz. Çöpleri köyümüze atmayın.”
Bakalım Datça Belediyesi bu çağrıyı duyacak mı?
İbibik bu işin takipçisi olacak.

whatsapp-image-2023-10-27-at-10-31-55.jpeg

whatsapp-image-2023-10-27-at-10-32-12.jpeg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı" Dünya
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı"
Nefes kesen maç Fenerbahçe Beko'nun Spor
Nefes kesen maç Fenerbahçe Beko'nun
Ülkede derin yoksulluk var Yazarlar
Ülkede derin yoksulluk var
Hani Türkiyelileştiriyordunuz? Yazarlar
Hani Türkiyelileştiriyordunuz?
Dengeli beslenmek için trans yağlardan uzak durulmalı Yazarlar
Dengeli beslenmek için trans yağlardan uzak durulmalı
Yalandan kim ölmüş acaba? Yazarlar
Yalandan kim ölmüş acaba?
7 soruda işsizlik sigortası Yazarlar
7 soruda işsizlik sigortası