Datça'da futbol sahası belediyenin çöplüğüne döndü. İbibik ortaya çıkardı. Sedat Kaya yazdı

Sedat Kaya / YENİÇAĞ

Bugün ne görsün.

Koskoca futbol sahası belediyenin çöp deposu olmuş.

Yazı Köy'de gençlerin spor yapması için ayrılan arsa pislik yuvasına dönmüş.

Köylüler 10 yıldır belediyeye başvurmuşlar, imza toplamışlar ama sonuç yok.

İbibik bu.

Boş haber getirmez.

Hemen köylülerle temas kurduk.

Bakın Aslan Atilla Yorulmaz ne diyor.

“Belediye yıllardır futbol sahamıza çöp dökülüyor. Müteahhitler inşaat molozlarını buraya atıyor. Her yer pislik içinde. Gençler eskiden futbol oynardı, şimdi maç yapamıyorlar. 10 yıldır belediyenin kapısını çaldık, imzalar topladık, heyetlerle görüşmeler yaptık ama hiçbir sonuç alamadık. Belediye bizi hiç duymazdan, görmezden geliyor. Burası turistik bir köy. Knidos'u ziyaret edenler bu pisliği görüyor. turistler ziyarete geliyor, tarihi şehirler var burada. Foseptikler yollara taşıyor. Bunları da biz kendi imkânlarımızla vidanjör getirerek 1400 lira ödeyerek temizletiyoruz. Bu nereye kadar böyle devam edecek. Buradan belediyeye yine çağrı yapıyoruz. Çöpleri köyümüze atmayın.”

Bakalım Datça Belediyesi bu çağrıyı duyacak mı?

İbibik bu işin takipçisi olacak.