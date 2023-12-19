Davutoğlu Yüce Divan dedi Erdoğan engelledi

2014–2016 yılları arasında AKP Genel Başkanı ve Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na adları rüşvet ve yolsuzluğa karışan 4 bakanın Yüce Divan’a neden gönderilmediğini sordum.

AKP’den ayrılıp Gelecek Partisini kuran ve Genel Başkan olan Davutoğlu dedi ki;

“Başlangıç noktası 7 Şubat 2012’de MİT Müsteşarı’nın ifadeye çağrılmasıdır.

17 / 25 Aralık ilgili tutumumu net olarak söyleyeyim. Bütün bu detaylar kamuoyumuzun önünde yıllardır tartışılıyor, ben de açık yüreklilikle anlatayım.”

- Soru: O günlerde rüşvet ve yolsuzlukların hedefindeki dönemin Başbakanı Erdoğan “hükümete darbe” diyordu. Katılıyor musunuz?

Davutoğlu;

“Bir grup var 17-25 Aralık olaylarını salt yolsuzluk dosyası olarak görüyor ve bu dosyaların yürütülmesinde özellikle perde gerisindeki hükûmete karşı olan motivasyonu önemsiz görüyordu.

Bir grup ise bu bir hükûmet darbesidir, darbe teşebbüsü, yolsuzluklar bunun gölgesi altında kalıyor diyordu.”

- Soru: Siz dört bakan ile görüştünüz mü?

Davutoğlu;

“Erdoğan Bayraktar, 'Benim durumum farklı' dedi. Kişiye özel imar düzenlemesi nedeniyle görevi kötüye kullanma. O da bunları Erdoğan'ın talimatıyla yaptığını açıkladı.

20 Aralık'ta ön görüşmeyi yaptım.

21 Aralık Pazar günü dördünü çağırdım. Eğer rüşvet aldıysanız yanıma yaklaşamazsınız dedim.

Yolsuzluk yapan kardeşim olsa, kolunu kırarım dedim.

Siz kendi iradenizle AYM'ye giderseniz doğru olur. Giderseniz ve aklanırsanız bu konu kapanır. Ama gitmezseniz torunlarınıza kadar bu mesele gider dedim.

- Soru: Bakanlar neler söyledi?

Davutoğlu;

“Zafer Çağlayan’ın üstü örtülü bir tehditte bulundu.

Ortaya çok şey saçılır anlamına gelir anlamına gelen bir sözdü.”

- Soru: Paralel yapı tamam da rüşvet ve yolsuzlukla ilgili gerçek tüm deliller de tek tek açıklandı.

Davutoğlu;

“27 Ağustos’ta ben başbakanlığı devraldıktan sonra bu soruşturma komisyonu çalışmalarını sürdürdü.

20 Aralık 2014 günü o zamanki grup başkanvekili Mustafa Elitaş acil bir şekilde görüşme talebinde bulundu ve şöyle dedi:

‘Cumartesi görüşüyoruz, pazartesi günü komisyon kararını açıklamak zorunda Komisyondan eğer suçlu olarak gönderilmezse de tartışma olur kanaatiniz, talimatınız nedir?’

Komisyon Başkanı Hakkı Köylü’yü çağırdım ve o da bu kanaatleri teyit etti.”

- Soru: Kararınız ne oldu?

Davutoğlu;

Çözüm yolunu şurada gördüm, bakanlar için de doğru olan da şuydu:

Madem masum olduklarını düşünüyorlar komisyonun onları göndermesi yerine bakanlarımız çıksın ve ‘Yüce Divan’a gitmeye hazırız, hakkımızda her şey sorulabilir’ desin.

- Soru: Cumhurbaşkanına ilettiniz mi?

Davutoğlu;

“Evet bu görüşü geliştirdikten sonra Erdoğan’a telefonla ulaştım ve anlattım tabloyu.

17-25 Aralık soruşturmasında ismi geçen bakanlar Egemen Bağış, Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Erdoğan Bayraktar ile görüşmelerinde kendilerinin Yüce Divan’a gitmesi konusunda Sayın Erdoğan ile ortak karar verdik.

Ancak, mecliste oylama öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ‘Yüce Divan’a gerek yok’ talimatı gitmiş.

Erdoğan bana farklı onlara farklı görüş söylemiş.”

- Soru: Meclis’te AKP oyları ile neden reddedildi?

Davutoğlu;

“O gece bazı görüşmeler sonucu sayın Erdoğan’ın talimatı ile Yüce Divan yolu kapatıldı.”