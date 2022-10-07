﻿Davutoğlu'ndan Soylu'ya; Bostan korkuluğu musun?

Mersin Mezitli Polisevi'ne yapılan terör saldırısı ve şehidimiz konusundaki soruya Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu çok sert yanıt verdi:

-"Süleyman Soylu İçişleri Bakanı mısın, bostan korkuluğu musun?"

2019'da AKP içerisinde muhalefete başlayarak partinin kötü gidişi hakkında Recep Tayyip Erdoğan'a 3 önemli rapor yazan eski Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun parti kuracağını 12-13 Şubat 2019 tarihindeki yazılarımda açıklamıştım.

O günden Gelecek Partisi kurulduktan sonra olan dönemde ve yurt içi gezilerinde benden başka tek bir gazeteci Davutoğlu'nu izlemedi.

Dün kahvaltılı basın toplantısına ise gerek yandaş, gerek özgür medyadan 50'den fazla gazeteci katıldı. Anladım ki Davutoğlu artık Türk siyasetinde önemli bir kuruluş haline getirdi Gelecek Partisi'ni…

Bağımsız İnternet Gazetesi T24 yazarı Tolga Şardan kardeşim Mezitli saldırısı sonrası Erdoğan ve Soylu'nun "CHP millî güvenlik sorunudur" şeklindeki açıklamalarını sordu...

Davutoğlu'nun yanıtını vermeden önce Soylu'nun şu açıklamasını özetle hatırlatayım;

-"Bu eylemi gerçekleştirenler, Münbiç'ten hareket ettiler. Eylemden önceki akşam saat 20.00 itibarıyla tam 12-13 saat paramotorla Tarsus'a geldiler. Tarsus'ta kıyıya yakın bir yere indiler…"

Soylu'nun bu sözlerini Gelecek Partisi lideri Davutoğlu şöyle eleştirdi:

-"Soylu'nun, 'Tarsus'a paramotorla geldiler' demesi millî güvenlik sorunudur. Ben olsan bu konuda ihmali olan tüm güvenlik görevlilerini anında görevden alırdım.

Çöken Sovyetler Birliği'nin başkenti Moskova'ya inen uçak nasıl hava sahasının güvenlik sorununu ortaya koydu ise, paramotorla 13 saat uçup gelen teröristler de ortaya koydular ki Türkiye hava sahasının güvenliği yoktur.

Türk hava sahası Türkiye'nin namusudur.

Soylu'nun açıklamasını Türkiye adına hayretler içinde izledim.

Süleyman Soylu Türkiye için millî güvenlik sorunudur."

Ben de araya girip hemen sordum:

-Erdoğan'ın Soylu'yu bu nedenle görevinden affetmesi gerekmez mi?

Davutoğlu dedi ki;

-"Hayır, Soylu'nun istifası Erdoğan'dan değil Devlet Bahçeli'den istenir.

Sedat Peker bir ay boyunca Soylu hakkında iddialar ve videolar yayınladı.

Sayın Erdoğan çıkıp ne hesap sordu ne de tek bir kelime açıklama yaptı.

Aradan günler geçip Bahçeli açıklama yapıp Soylu'ya sahip çıkınca ertesi gün Erdoğan birkaç kelime etti.

Paramotor ile 12-13 saat uçarken teröristler havada ikmal mi yaptılar?

Soylu ve Erdoğan açıklamaları ile Türkiye'nin onurunu ayaklar altına aldılar."

Değerli okurlarım,

Davutoğlu'nun açıklamalarını yer darlığından başlıklar şeklinde vermek istiyorum:

-"Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarihî başörtüsü açıklamasından dakikalar sonra kendisini arayarak tebrik ettim. Sayın Erdoğan'ı da tebrik ettim. Bir haftada halledilmesi gereken bir mutabakat var.

-Keşke cumhuriyetin 100. Yılına girerken cumhurbaşkanı liderleri, akşam yemeğinde bir masada toplasa…

-Erdoğan bugün başörtüsü yasasına destek verdi ama yarın fikir değiştirebilir ama biz asla değişmeyiz.

-Sadece başörtüsü değil, her alanda özgürlük, Kürtlerin, Alevilerin haklarını da savunmak görevimiz.

-Sayın Cumhurbaşkanı özgürlüklerden bahsediyor Meclis'te en ağır şekilde sansür yasasını getiriyor.

-Parti sözcümüz Serkan Özcan, Merkez Bankası'nı eleştirdi diye hakkında suç duyurusu yaptılar. Aynı eleştiriyi ben de yapıyorum gelsinler bakalım beni de götürsünler de görelim…

-Önümüz kış; millet açlık, yoksulluk içinde, iktidarın umurunda değil."

Ahmet Davutoğlu'na yeniden sordum:

-Alevilerin sorunları da bir hafta içinde çözülür mü?

Davutoğlu dedi ki;

-"Başbakanlığım döneminde Alevi kanaat önderleri ile geniş katılımlı toplantılar yaparak sorunları tespit ettik. Yasal düzenlemeleri hazırladık.

-AK Parti'nin seçim beyannamesine koymak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Diyanet İşleri Başkanı Sayın Mehmet Görmez ve Hayrettin Karaman ile gittik ve çözüm yollarını anlattık.

-Erdoğan dedi ki;

-'Hayır doğru değil, kesinlikle olmaz. Böyle bir şeye izin vermem.'

-Sayın Cumhurbaşkanı siz ilan edin dedik ama reddetti.

-Şimdi bugün kalkıp Alevi sorunları için çözüm açıklayacağını söylüyor.

-Sayın Erdoğan işte böyle sık sık tavır değiştirir.

-Biz ise tavrımızı hiç bozmayız."

Değerli okurlarım,

Geçenler Sevilla haritası hakkında müstafi Tümamiral Cihat Yaycı'nın görüş ve iktidara yönelik eleştirilerini yazdım.

Davutoğlu, Doğu Akdeniz konusundaki bir soruya yanıt verirken bilinmeyen ve bugün AKP iktidarı tarafından hiç gündeme getirilmeyen bir anlaşmadan şöyle söz etti;

-"Benin dönemimde Mısır Cumhurbaşkanı Mursi ile 'Münhasır Ekonomik Bölge' mutabakat zaptı imzaladık.

-Sayın Erdoğan'ın dış politikadaki hataları yüzünden Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'ye karşı cephe oluşturdu.

-Türkiye'nin menfaati olan konuları iç siyasette hamaset yaparak yıpratırsanız işte böyle yalnız kalırsınız.

-Bugün Biden, Sayın Erdoğan'ı davet edip görüşse medyasında, "İşte büyük dostluk" manşetleri ile bayram yaratılır.

-Dış politikada yalnızlaşmamak lazım.

-Biz 6 lider, Türkiye'nin sorunlarını çözmek için bir araya geldik."