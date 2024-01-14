Yapım şirketlerine önerim var

Televizyon ekranlarında Cuma akşamları, hakikaten kıran kırana bir mücadele izliyoruz. Özellikle Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını arasındaki reyting savaşı, görülmeye değer.

Son haftalarda aldığı başarılı reytinglerle çıkışını sürdüren Kızılcık Şerbeti (Show TV), liderliği Yalı Çapkını’ndan (Star TV) alarak zirveye yerleşmenin keyfini çıkarıyor. Dizi, yine tüm gruplarda (Total, AB ve ABC) birinci oldu. Tabii, bunda Yalı Çapkını’nda senarist değişikliğinin de etkisi olduğunu not düşmek isterim. Her ne kadar tepkiler ve düşen reytingler sonrası eski senaryo ekibi geri gelse de bir şeyin ayarlarıyla oynanması, hele hele bu Türk izleyicisinin gözü önünde yapılıyorsa, iyi bir iş çıksa bile seyirci kolay affetmiyor.

Yapım şirketlerine önerim şu: Lütfen, devam eden bir işte zaruri olmadıkça değişiklik yapmayın. Sonra toparlaması güç oluyor.

‘Öteki’nin prömiyeri gerçekleşti

Emin Alper'in Dostoyevski’nin zamansız eserini sahneye taşıdığı ‘Öteki’nin prömiyeri, Maximum Uniq Hall’de yapıldı. Aylardır büyük bir ekiple çalışmaları devam eden ‘Öteki’nin oyuncu kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan yer alıyor.

1 Şubat’ta Zorlu PSM’de galası gerçekleşecek ‘Öteki’, sezon boyunca farklı mekanlarda sahnelenmeye devam ederken 31 Ocak, 1-2 Şubat tarihlerinde Zorlu PSM’de, 16 ve 17 Şubat’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 29 Şubat ve 1 Mart’ta ise yine Maximum Uniq Hall’da tiyatroseverlerle buluşacak.

‘Estetikte doğal dokunuş’ trendi

Merdiven altı uygulamalar ve kişilerin abartılı estetik talepleri nedeniyle güzellik ve estetik kavramı, ‘tek tip görünümü’ de beraberinde getirdi. Tam da bu noktada Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş’tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Savaş, Nişantaşı’ndaki kliniğinde yeni yıla ‘Merhaba’ etkinliği kapsamında yaptığı konuşmasında 2024 için ‘estetikte doğal dokunuş’a vurgu yaptı. Abartılı estetik uygulamalarının önünü kesmek gerektiğini söyleyen Yasemin Savaş, kişinin bedenine ve yüzüne uygun estetik uygulamaların öne çıkarılması gerektiğini belirtti.

“Biz hekimler estetikte doğal olunabileceğini fark ettirmeliyiz. Dünyada da trend bu yönde. Bizim doğal dediğimiz, ciltte doku kalitesini, nemi, parlaklığı, sıkılığı artıran, geniş gözenekleri daraltıp böylece sarkmayı engelleyen tedavilerdir” diyen Savaş, merdiven altıyla mücadelede başarılı olunması halinde medikal estetik alanında dünyadaki ilk 3 ülkeden biri olabileceğimizin altını çizdi.