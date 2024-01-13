Demokrat Parti’de değişim rüzgârı

Çok partili rejime geçişin sembolü olan Demokrat Parti (DP) 78. yaşını kutladı.

Nerede derseniz Konya’da…

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal yanında İzmir Milletvekili ile birlikte katıldığı Konya İl kongresinde pasta keserek 78. yılı kutladı.

DP’nin en popüler siyasetçisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ve DYP ile birleşmeyi sağlayan dönemin ANAP Genel Başkanı ve DP İzmir milletvekili olan Salih Uzun ise bu törende yoktu.

Bu törenin fotoğrafı 7 Ocak’ta sosyal medyada yer aldı.

DP Genel İdare Kurulu üyesi Cenk Küpeli’nin Adnan Menderes’in kabri başındaki fotoğrafı da sosyal medyada aynı gün yayınlanınca mesajları da dikkatimi çekti.



Küpeli ile konuştum ve Demokrat Parti’nin yapılacak büyük kongresinde aday olduğunu öğrendim.

-Sordum: Demokrat Parti’de de CHP’de olduğu gibi değişim hareketi mi başlattın.

Küpeli dedi ki;

“78 yıllık siyasi çınar Demokrat Parti günümüzde 3-4 kişinin, ‘küçük olsun ama benim olsun’ anlayışı ile yönetiliyor.

Genel Başkanın yönetim politikası yıllardır bir-iki milletvekilliği için başka partilerin kapısını çalmaktan ibaret.

2018’de Sayın Gültekin Uysal İYİ Parti’den milletvekili seçilmek için Demokrat Parti teşkilatlarını yok sayarak aday oldu.

Partiyi seçime sokmayarak tüm teşkilatları yok saydı ama kendisi milletvekili seçildi İYİ Parti’den.

2023’e geldiğimizde ise 6’lı Masa’da yer aldı.

78 yıllık parti sadece 2 milletvekilliği alırken 1-2 yıllık partiler ise 10-15 milletvekilliği aldılar ki Demokrat Parti seçime yine Sayın Genel Başkan tarafından sokulmadı.

Bugün Demokrat Parti teşkilatlarının rahatsızlığı ve isyanı işte bu yüzden.

Önümüzdeki yerel seçimde ise göreceksiniz özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehir belediyelerinde birkaç belediye meclis üyeliğine razı olarak aday çıkarılmayacak.

78 yıllık siyasi çınar Demokrat Parti, Türkiye’yi yönetmeye talip olmalıyken birkaç milletvekili için başka partilerin stepnesi asla olmamalı.”

-Sordum: Teşkilatlarda da rahatsızlık var mı? Türkiye’yi geziyor musun?

Küpeli dedi ki;

“Son 30 günde 18 il ve 33 ilçe ile belde ve köylerini dahi adım adım gezerek teşkilatları ziyaret ettim.

Ne yazık ki başarıya hasret kalmak bir yana seçimlere girmemek teşkilat mensuplarını umutsuzluğa sevk etmiş.

Genel başkan ise koltuğunu korumak için kongreleri gezip yeni delegeler yazmakla meşgul.

Aslında yapılması gereken Türkiye genelinde belediye başkan adayları belirlenerek seçime girmek ana hedef olmalıydı.

9-10 Mart 2024’te büyük kongreyi yapmayı hedefleyen Sayın Uysal, aday tanıtım toplantısı adı altında 3 yıl daha koltuğunu korumayı ve her seçimde başka bir partiye sığınmayı düşünüyor.

13 yıldır Genel Başkan olan ve girdiği her seçimde oylarını maalesef yüzde birin bile altında tutan genel başkanın başarısından söz edilebilir mi?”

-Sordum: Teşkilatlar ne düşünüyor, senin onlara mesajın ne oluyor?

Küpeli dedi ki;

“Teşkilatlara tek bir bayrak bile gönderemeyen genel merkez elbette çok eleştiriliyor.

Demokrat Parti’mizin değerli teşkilat mensupları ziyaret ettiğim her il ve ilçede beni bağırlarına basıyorlar.

Ne bir düğünde ne bir vefatta ne de özel bir günlerinde genel başkan yanlarında olmamış ki şikâyetlerin temelinde sahipsizlik yatıyor.

Teşkilatlarımız bu vefasızlığa rağmen cefakâr ve fedakârca il ve ilçe başkanlıklarını açık tutuyorlar.”

-Sordum: Aday mısın?

Küpeli dedi ki;

38 yaşında genel başkan yardımcılığından ayrılarak parti teşkilatlarımızın davetlerine katılarak gördüm ki değişim isteniyor.

Türk siyasi tarihimizde büyük bir destan yazan partimizin şahlanması için teşkilatlarımızla mutabık kalıyorum.

Evet, Demokrat Partililer’e sizin aracılığınız ile sesleniyorum.

Genel Başkanlığa adayım.

Gün partimize sahip çıkma ve Türk siyasetine damga vurma günüdür.

Hedefimiz iktidar olmaktır.

El ele verelim, kırgınlıkları bir kenara bırakalım ve partimizi bu hale getirenleri değiştirip, partimizi eski başarılı günlerine kavuşturalım!”