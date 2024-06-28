Deneyimlerin ‘Kadına Dair’ hâlleri

Çoğunluk onu, Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu romanından uyarlanan ve aynı adı taşıyan dizinin Feride’si olarak tanır ama o, aynı zamanda tescilli bir güzel. Onlarca filmde rol aldı, çok sayıda tiyatro oyunuyla sevenlerinin karşısına çıktı. Onu en son, geçtiğimiz haftalarda final yapan Üç Kız Kardeş’te (Kanal D) izlemiştik. Yukarıda bahsettiğim ismi, az çok tahmin ettiğinizi biliyorum. O ünlü, Aydan Şener tabii ki de.

Aydan Şener, D&R Suadiye’de Deniz Ertem Aydoğar’ın nehir söyleşisinden oluşan kitabı ‘Kadına Dair’in imza gününde okurlarıyla buluştu. Etkinlik için ben de oradaydım. Kalabalık bir kitapsever vardı. İmza boyunca kitap imzalatmak için gelenlerle tek tek ilgilenmesi, onları sıcak bir şekilde karşılaması, zaman zaman kısa da olsa sohbet etmesi, fotoğraflar çektirmesi hoş bir tablo oluşturdu.

Anayurt Yayınları tarafından yayımlanan kitapta, kadın sağlığından güzelliğe, değişen ruh hâllerinden anneliğe, kadınlık hâllerinden insanlık hâllerine, kendi annesi ve çocuğuyla ilişkilerinden modaya kadar her konuda bilgiler yer alıyor. Ayrıca, kitabın sonuna Aydan Şener ile ilgili farklı dönemlerde çekilmiş bir fotoğraf albümü de eklenmiş. Kitabın satışı çok, okuru bol olsun.

*******************

‘Çok Akustik’ geri döndü

İlk olarak 7 Haziran 2020’de Kanal D’de ekran yolculuğuna başlayan ‘Çok Akustik’, burada 10 bölüm yayınlanmış, sonrasında Star TV’ye geçerek 17 Haziran 2023 Cumartesi akşamı görücüye çıkmıştı. ‘Çok Akustik’, 27 bölüm sonra yeniden Kanal D’ye döndü.

Usta sanatçı Ercan Saatçi’nin hazırlayıp sunduğu program, 7 Haziran Cuma akşamı ilk bölümüyle ekrana geldi. Uzun bir aranın ardından izleyicisiyle buluşan Çok Akustik, 16 Haziran’dan itibaren Pazar akşamları yayınlanmaya başladı.

Ercan Saatçi, her hafta birbirinden ünlü konuklarıyla izleyenlere müzik ziyafeti yaşatıyor. Özlemiştik. Yaz akşamları için iyi bir alternatif oldu.

**********************

Albüm habercisi ‘Bi Şey Eksik’

Müzik dünyasının son zamanlarda en çok üreten isimlerinden birisi de Oğuzhan Koç. 5 yıldır üzerinde çalıştığı 7 şarkılık albümü tamamlayan Koç, şarkıları kısa zaman aralıklarıyla yıl sonuna kadar müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Bunlardan ilki olan ‘Bi Şey Eksik’i Hypers Music etiketiyle yayınlayan Oğuzhan Koç, albümüyle her tarz müzik dinleyicisine hitap edeceğinin sinyallerini verdi. Sözü ve müziğine Çağrı Telkıvıran ile birlikte imza atan Oğuzhan Koç, Emre Kalaman’ın yönetmenliğinde eğlenceli bir klip çekmiş.

Farklı bir şarkı, hoş bir klip olmuş. İlk başlarda alışamadım ama dinledikçe sevdim. Albümün yolu açık olsun.