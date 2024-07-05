Denizin içine dev ekran kurup Milli Takımı izlediler

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Denizin içine dev ekran kurup Milli Takımı izlediler

Almanya'da oynanan Avrupa Şampiyonası'nda Usedom Plajı'nda İsviçre-İtalya maçını izleyen taraftarlar, bugün çeyrek finalde oynanacak olan İspanya-Almanya maçını da izleyecek.

EURO 2024'te çeyrek final heyecanı başlıyor. Bugün, İspanya-Almanya ve Portekiz-Fransa maçları oynanacak.

Çeyrek finalde A Milli Takımımız'da yer alıyor. Türkiye'nin Hollanda ile maçı yarın TSİ 22.00'da yapılacak.

DEV EKRANDAN MİLLİ MAÇ İZLEDİLER
Almanya'nın halka açık güzel yerlerinden olan Usedom adasındaki Heringsdorf plajında ​​taraftarlar, denizin içindeki dev ekrandan maçları izlemeye devam ediyor.

Son 16 turunda İsviçre-İtalya maçını izleyen taraftarlar, çeyrek finalde bugün oynanacak İspanya-İtalya maçını da izleyecek.

Yaklaşık 2 bin 500 taraftar, maçın keyfini çıkaracak.

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