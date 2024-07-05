Denizin içine dev ekran kurup Milli Takımı izlediler

EURO 2024'te çeyrek final heyecanı başlıyor. Bugün, İspanya-Almanya ve Portekiz-Fransa maçları oynanacak.
Çeyrek finalde A Milli Takımımız'da yer alıyor. Türkiye'nin Hollanda ile maçı yarın TSİ 22.00'da yapılacak.
DEV EKRANDAN MİLLİ MAÇ İZLEDİLER
Almanya'nın halka açık güzel yerlerinden olan Usedom adasındaki Heringsdorf plajında taraftarlar, denizin içindeki dev ekrandan maçları izlemeye devam ediyor.
Son 16 turunda İsviçre-İtalya maçını izleyen taraftarlar, çeyrek finalde bugün oynanacak İspanya-İtalya maçını da izleyecek.
Yaklaşık 2 bin 500 taraftar, maçın keyfini çıkaracak.
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