21 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Bakan Soylu açıkladı: Hatay'daki depremlerde 3 kişi hayatını kaybetti

Bakan Soylu açıkladı: Hatay'daki depremlerde 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından açıklamalarda bulundu Soylu, 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 23:02
Takip Et

Bakan Soylu açıkladı: Hatay'daki depremlerde 3 kişi hayatını kaybetti

Bakan Soylu açıkladı: Hatay'daki depremlerde 3 kişi hayatını kaybetti
+
Aa
-

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından açıklamalarda bulundu.

Soylu, 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyleyerek, 213 yaralının olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hatay merkezli depremde 3 enkazda arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Alan taramasından sonra biri Antakya, biri Defne biri Samandağı olmak üzere üç vatandaşımız hayatını kaybetti, 213 kişi hastaneye sevk edildi.

Denizde suyun yükselmesi konulu uyarı Kandilli Rasathanesi'nden hem bize hem de 10'dan fazla ülkeye geçti. Daha sonra bu uyarı geri çekildi.

Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu akşam artçı depremler 26 defa daha tekrarladı.

Riskli binalara girilmemesi gerektiği konusundaki uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Girilmemesi gereken binalara girilerek eşya taşınılıyor. Bu son derece riskli.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
1
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
2
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
3
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
4
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿Diyanet'ten sonra bir fetva da İsmailağa Cemaati'nden. Konu depremzede çocuklar
5
﻿Diyanet'ten sonra bir fetva da İsmailağa Cemaati'nden. Konu depremzede çocuklar
﻿Diyanet'ten sonra bir fetva da İsmailağa Cemaati'nden. Konu depremzede çocuklar
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
6
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
7
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿Deprem anında böyle kaçtı, o anlar kamerada
﻿Deprem anında böyle kaçtı, o anlar kamerada
﻿Deprem anında böyle kaçtı, o anlar kamerada
﻿Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi tedbir amaçlı boşaltılıyor
﻿Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi tedbir amaçlı boşaltılıyor
﻿Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi tedbir amaçlı boşaltılıyor
﻿Mersin'de okullar 1 gün tatil edildi
﻿Mersin'de okullar 1 gün tatil edildi
﻿Mersin'de okullar 1 gün tatil edildi
﻿Hatay Havalimanı pistinde kontroller yapıldı, uçuşlar devam ediyor
﻿Hatay Havalimanı pistinde kontroller yapıldı, uçuşlar devam ediyor
﻿Hatay Havalimanı pistinde kontroller yapıldı, uçuşlar devam ediyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.