Bakan Soylu açıkladı: Hatay'daki depremlerde 3 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından açıklamalarda bulundu.

Soylu, 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyleyerek, 213 yaralının olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hatay merkezli depremde 3 enkazda arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Alan taramasından sonra biri Antakya, biri Defne biri Samandağı olmak üzere üç vatandaşımız hayatını kaybetti, 213 kişi hastaneye sevk edildi.

Denizde suyun yükselmesi konulu uyarı Kandilli Rasathanesi'nden hem bize hem de 10'dan fazla ülkeye geçti. Daha sonra bu uyarı geri çekildi.

Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu akşam artçı depremler 26 defa daha tekrarladı.

Riskli binalara girilmemesi gerektiği konusundaki uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Girilmemesi gereken binalara girilerek eşya taşınılıyor. Bu son derece riskli.