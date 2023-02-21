Erdoğan ve Bahçeli depreme yakalandı. O anlar kameraya böyle yansıdı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde büyük hasarın yaşandığı Hatay, bir kez daha sallandı.

Defne ilçesinde 6.4, Samandağ ilçesinde ise 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede bazı binalar yıkılırken, 3 kişi hayatını kaybetti. 18’inin durumu ağır, 294 kişi de yaralandı.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ DEPREME BÖYLE YAKALANDI

Öte yandan deprem anında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi’nde bulunuyordu.

Deprem anında Erdoğan, Bahçeli ve Soylu yerlerinden kalkmazken, salondan "Ya Rab" yakarışları yükseldi.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.