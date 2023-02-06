﻿Kızılay: Vatandaşları kan bağışına davet ediyoruz

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesine ilave kan ve kan ürünleri sevkiyatı yapıldığını belirten Kınık, bölgedeki kan bankalarında ilk etap sevkiyat için kan stoğu olduğu bilgisini verdi.

Kınık, "İlerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye’de kan bağışına davet ediyoruz" sözlerini kullandı. (AA)