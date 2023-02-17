Bakanlık kimliği bilinmeyen 247 depremzede çocuk olduğunu duyurdu. CHP’li isim ‘ailesini kaybeden çocuklar cemaatlere teslim ediliyor' iddiasını meclise taşıdı

SAYISI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI DUYURDU

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1589, hastanelerde tedavisi devam eden 556 çocuğun olduğunu bildirdi. Bakanlık, "Kimliği tespit edilen 1342 çocuğumuz, kimliği bilinmeyen 247 çocuğumuz bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1589 kayıtlı çocuğumuz, hastanede tedavisi devam eden 556 çocuk bulunmaktadır. 80 çocuk tedavisinin ardından Bakanlığımızın ilgili birimlerine teslim edilerek kurum bakımı altına alınmıştır.

953 çocuğumuz ise başvurucuların kimlik kontrolleri ve doğrulaması yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilmiştir. Kimliği tespit edilen 1342 çocuğumuz, kimliği bilinmeyen 247 çocuğumuz bulunmaktadır."

CHP’Lİ ADIGÜZEL ‘AİLESİNİ KAYBEDEN ÇOCUKLAR CEMAATLERE TESLİM EDİLİYOR' İDDİASINI MECLİSE TAŞIDI

ANKA'nın haberine göre; CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel deprem bölgesinde ailesiz kalan çocukların bazı vakıf veya cemaatlere ya da bunlarla ilişkili kişilere verildiği, çocuk kaçırma olayları olduğu iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Adıgüzel deprem bölgesinden şunları ifade etti:

“Tüm CHP milletvekilleri olarak ilk günden beri yaraları sarmak için mücadele ediyoruz. Önceliğimiz tamamen insani yardım ve vatandaşlarımızın yanında olmak. Bu süreçte çok önemli bazı iddialarla karşılaşıyoruz. Bu konulardan biri de çocuk kaçırma iddiaları. Maalesef depremde pek çok çocuk ailesiz kaldı. Bu çocukların bir kısmının koruyucu ailelere verildiği açıklandı. Bu koruyucu ailelerin ise nasıl belirlendiği konusunda bir açıklık yok. Hükümetin vakıf ve cemaatlerle hemen her konuda yakın çalıştığı kamuoyunun bilgisindedir. Bu çocukların koruyucu aile tanımı altında vakıf ve cemaatler ya da ilişkili kişilere verildiği konusunda toplumda büyük bir kaygı bulunmaktadır. Sahipsiz kalan çocuklar için kendi ailesinin ve kültürünün çok aksi yönde farklı bir düşünce tarzında yapılara teslim edilmesi bu çocukları bize emanet bırakan anne babalarına karşı ihanettir. Ailenin diğer bireyleri için de ikinci bir travmadır. Hükümetin bu konulardaki genel tavrı bilindiğinden çocukların emanet edildiği aileler konusunda endişelerimiz var. Toplumdaki genel endişeleri verdiğimiz bir önerge ile sorduk.”

"İDDİALAR DOĞRU MU?"

Adıgüzel önergesinde şu sorulara yer verdi:

-6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında deprem bölgesinde ailesiz kaç çocuk tespit edilmiştir?

-Bu çocuklardan kaçı koruyucu ailelere teslim edilmiştir?

-Çocuklardan kaçı halen bakanlığa bağlı kurumlara ait yerlerde kalmaktadır?

-Çocuklardan aileleri bulunarak ailelerine teslim edilen kaç çocuk olmuştur?

-Koruyucu ailelere teslim edilen çocukların koruyucu aileleri hangi kriterlere göre belirlenmektedir?

-Basında da yer alan, bazı vakıf veya cemaatlerin ya da ilişkili kişilerin kontrolüne verilen çocuklar olduğu iddiaları doğru mudur?

-Deprem bölgesinden çocuk kaçırma olayları olduğu doğru mudur? Bakanlığınıza böyle kaç vaka yansımıştır? Bu tür vakaların önlenmesi için bir önlem alınmış mıdır?

BARAKADA 28 KİŞİ

Öte yandan CHP'li Mustafa Adıgüzel, felaketin vurduğu Hatay’da depremzede 5 ailenin birlikte kaldığı bir barakayı ziyaret etti. Bir depremzede, Adıgüzel’e kendi imkanlarıyla yaptıkları barakayı gösterdi ve barakada 28 kişinin kaldığını anlattı. Barakada oturarak uyuduklarını anlatan depremzede, “Yatma yok, herkes askeri nizam şeklinde” dedi.

Adıgüzel ise “Buraya 28 kişi otursan ancak sığar zaten” diye yanıt verdi. Bir depremzede kadın ise “Birimiz başını böyle, birimiz başını böyle koyuyor” diyerek barakada nasıl uyuduklarını anlattı.