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İçişleri Bakanı depremin ardından açıklama yaptı: Uluslararası yardım istedi

Merkezi Kahramanmaraş olan 7.4'lük depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, can kaybı ile ilgili bilgi veremeyeceğini ifade ederek, "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" dedi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 07:47
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İçişleri Bakanı depremin ardından açıklama yaptı

İçişleri Bakanı depremin ardından açıklama yaptı: Uluslararası yardım istedi
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Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Uluslararası yardım çağrısı da yaptıklarını belirten Soylu, "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Dördüncü seviye uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. Bu açıdan şu andaki son durumumuz bu." dedi.

Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

Çok yerden ihbar geliyor. Şu anda arama kurtarma ekiplerimiz bölgelere sevk edildi. Kargo uçaklarımız hazırlanıyor, bölgelere sevk edildi. İlk işimiz arama kurtarma çalışmalarını yapmak. Bunun için de bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Dördüncü seviye uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. Bu açıdan şu andaki son durumumuz bu.

Şu ana kadar 6 şiddetinin üzerinde 22 deprem meydana geldi. En büyüğü 6.6 şiddetinde. Şu an can kaybı noktasında açıklama yapmamız mümkün değil. Bakan arkadaşlarımızla birlikte hepimiz depremin etkilediği illere gidiyoruz.

Kargo uçaklarımız hazır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var.

Vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerde araçları hareket ettirmemeleri önem taşımaktadır. Önceliğimiz, enkaz altından kurtarılmaları ve hastaneye sevk edilmeleridir.

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Dūşūn bu milletin yakasından maçkalı
6.02.2023 07:59
Hem adamlara posta koy hem yardım iste. Tasmalı çekirge çekip git bu milletin başından en būyūk yardımı yapmış olursun. Biz kendi kardeşimizin yarasını sarmayı biliriz.  
 
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