Flaş... Flaş... Akşener'den deprem için geçmiş olsun mesajı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'yi etkiledi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Akeşener sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Enkaz altındaki vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılması için dua ediyorum.

Rabbim milletimizi her türlü felaketten korusun…