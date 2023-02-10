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Hatay'da 'deprem mezarlığı' oluşturuldu: Numarayla defnedildiler

Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası ölü sayısı 18 binin üzerinde... Hatay'da yaşamlarını yitirenler numarayla toprağa verildi.

Galeri Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 14:12
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Hatay'da 'deprem mezarlığı' oluşturuldu: Numarayla defnedildiler

Depremin ağır hasar verdiği illerden Hatay'ın Antakya ilçesinde, 'deprem mezarlığı' oluşturuldu.

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Hatay'da 'deprem mezarlığı' oluşturuldu: Numarayla defnedildiler

Kepçeler tarafından kazılan ve numaralanan mezarlara dualar eşliğinde defin yapıldı.

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Hatay'da 'deprem mezarlığı' oluşturuldu: Numarayla defnedildiler

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, daha önce görülmemiş geniş bir coğrafyada yıkıma neden oldu. Doğu Anadolu Fayı, Malatya'dan Antakya'ya kadar 300 km'lik bir hat boyunca kırıldı.

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Hatay'da 'deprem mezarlığı' oluşturuldu: Numarayla defnedildiler

Sarsıntılar, Suriye, Irak. Lübnan, Ürdün ve Mısır'da da hissedildi.

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Hatay'da 'deprem mezarlığı' oluşturuldu: Numarayla defnedildiler

İtalyan yetkililer ise tsunami uyarısı yaptı ancak ilerleyen saatlerde uyarıyı geri çekti. İlk depremi, en büyüğü 6.6 olmak üzere 145 artçı sarsıntı izledi.

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Hatay'da 'deprem mezarlığı' oluşturuldu: Numarayla defnedildiler

Depremin şoku henüz devam ederken öğleden sonra 13.24’te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

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Hatay'da 'deprem mezarlığı' oluşturuldu: Numarayla defnedildiler

Ankara ve Samsun'da hissedilen ikinci depremde, ilk depremde hasar almış binalar tamamen yıkıldı.

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Hatay'da 'deprem mezarlığı' oluşturuldu: Numarayla defnedildiler

Deprem nedeniyle tüm Türkiye'de 7 gün süreyle milli yas ilan edildi.(AA)

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Hatay'da 'deprem mezarlığı' oluşturuldu: Numarayla defnedildiler

Hatay'da yaşamlarını yitirenler numarayla toprağa veriliyor.

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