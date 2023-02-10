Hatay'da 'deprem mezarlığı' oluşturuldu: Numarayla defnedildiler

Depremin ağır hasar verdiği illerden Hatay'ın Antakya ilçesinde, 'deprem mezarlığı' oluşturuldu.
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Kepçeler tarafından kazılan ve numaralanan mezarlara dualar eşliğinde defin yapıldı.
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, daha önce görülmemiş geniş bir coğrafyada yıkıma neden oldu. Doğu Anadolu Fayı, Malatya'dan Antakya'ya kadar 300 km'lik bir hat boyunca kırıldı.
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Sarsıntılar, Suriye, Irak. Lübnan, Ürdün ve Mısır'da da hissedildi.
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İtalyan yetkililer ise tsunami uyarısı yaptı ancak ilerleyen saatlerde uyarıyı geri çekti. İlk depremi, en büyüğü 6.6 olmak üzere 145 artçı sarsıntı izledi.
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Depremin şoku henüz devam ederken öğleden sonra 13.24’te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.
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Ankara ve Samsun'da hissedilen ikinci depremde, ilk depremde hasar almış binalar tamamen yıkıldı.
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Deprem nedeniyle tüm Türkiye'de 7 gün süreyle milli yas ilan edildi.(AA)