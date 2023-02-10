Antakya Yahudi Toplumu Başkanı'nın cenazesine ulaşıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve şu ana kadar 18 bin 342 kişinin vefatına sebep olan depremlerin arama kurtarma çalışmaları devam ederken umutlar giderek azalıyor.

ANTAKYA YAHUDİ CEMAATİNİN BAŞKANI VE EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Antakya Yahudi Toplumu Başkanı Şaul Cenudioğlu ve eşi Tuna Cenudioğlu da yaşamını yitirdi.

AA'dan alınan bilgiye göre, Antakya'daki evlerinde depremler sonucu enkaz altında kalan Şaul ve Tuna Cenudioğlu çiftinin cansız bedenleri İsrail´in acil durum müdahale ekibi ZAKA tarafından ölü bulundu. Cenudioğlu çiftinin cenazelerinin Hatay'dan İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

Bazı cemaat üyelerinin depremin ardından kendi imkânlarıyla şehirden ayrıldığı, ayrılamayanlara ulaşılıp şehir dışına çıkmalarına yardımcı olunduğu belirtildi. 10 cemaat üyesinin de Adana üzerinden İstanbul’a ulaşması sağlandı.

SİNAGOG AĞIR HASAR ALDI

Yaşanan felakette Antakya Sinagogu da hasar alırken, sinagogda da çatlaklar ve çukurlar olduğu öğrenildi.

Türk Yahudi Toplumu'ndan yapılan açıklamada, "Tarihi Antakya Sinagogumuz ile beraber 2500 yıllık Yahudi hayatı da yaşanan bu büyük acı ile son buldu" ifadeleri kullanıldı.