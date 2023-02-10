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Gaziantep’te 106 saat sonra 3 kişi sağ olarak çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli büyük depremin 5.gününde Gaziantep’in Nizip ilçesinde 106.saatte 3 kişi enkazdan sağlıklı bir şekilde çıkarıldı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 14:47
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Gaziantep’te 106 saat sonra 3 kişi kurtarıldı

Gaziantep’te 106 saat sonra 3 kişi sağ olarak çıkarıldı
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Nizip’te Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Furkan Apartmanı’nda AFAD ekiplerinin yanı sıra gönüllüler ses duyunca seferber oldu.

Moloz yığınları arasındaki hayat koridorundan şuuru açık halde yürüyerek ve kucakta çıkarılan 13 yaşındaki Ahmet Osman 10 şehirde umudun da simgesi oldu. 23 yaşındaki Ela ve babası Mustafa Erşirkat ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler moloz yığınları arasından 13 yaşındaki Ahmet Osman, 23 yaşındaki Ela ve babası Mustafa Erşirkat’ı sağlıklı olarak çıkardılar.

Beton yığınları arasından ilk olarak Ahmet Osman ekiplerin elleri arasında sağlıklı bir şekilde çıkarılırken, vatandaşlar tekbir getirdiler.

UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan depremzedeler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yüzlerce Nizipli’de kurtarma çalışmalarını şeridin arkasından meraklı gözlerle izlediler.

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