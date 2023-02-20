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Deprem sonrası Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel'den ilk açıklama 'Şu an her yer karanlık, bilmemiz mümkün değil. Zor durumdayız anlayın artık'

Hatay’da meydana gelen Defne merkezli depremde yıkımların yaşandığı haberleri geliyor. Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, Habertürk’te canlı bağlantı yaptı ve durum hakkında bilgi verdi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 22:35
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Deprem sonrası Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel'den ilk açıklama 'Şu an her yer karanlık, bilmemiz mümkün değil. Zor durumdayız anlayın artık'

Deprem sonrası Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel'den ilk açıklama 'Şu an her yer karanlık, bilmemiz mümkün değil. Zor durumdayız anlayın artık'
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkıma uğrayan Hatay’da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İki büyük depremin ardından 5.2'lik iki deprem daha meydana geldi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Bazı binalar yıkıldı, enkaz altında kalanlar var" açıklamasında bulundu. Depremler sonucunda ilk verilere göre 8 kişi yaralandı.

DEFNE BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI

Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel yaptığı açıklamada, "Elektrikler kesik vaziyette. Maraş depreminden çok daha fazla hissettik. Durum facia. Buradaki vatandaşlar için acil çadır istiyorum. Burada çadırkent kuracağımıza, vatandaşlara çadır versek daha iyi olacağı kanaatindeyim Sayı veremiyorum çünkü ulaşımda sorun yaşıyoruz. Şu an her yer karanlık, bilmemiz mümkün değil. Nasıl tespit edeceğiz. Tespit edecekler bile depremzede. Defne'ye ekip ihtiyacımız var. Sayın Valimiz de Belediye Başkanlarımız da depremzede. 5 personelim vefat etti daha önce. Enkazdan toplamaya çalışıyorlar. Zor durumdayız anlayın artık. " dedi.

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