Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz: Çadırı olmayan vatandaşlar eve girmek zorunda kaldı, insanları bu şekilde ölüme terk etmenin anlamı yok

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’da, dün akşam saatlerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Son verilere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 294 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan gıda, giyim, hijyen gibi yardımların ardından afet bölgesindeki çadır sıkıntısı iki haftadır çözülemedi.

“ÇADIRI OLMAYAN VATANDAŞLAR EVE GİRMEK ZORUNDA KALDI”

NTV yayınına bağlanan Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz da çadır sıkıntısı olduğunu dile getirdi.

Eryılmaz, "Depremle birlikte elektrikler kesildi. İnsanlar güvenli yerlere kaçmaya çalışıyor araçlarıyla. Ağır ve orta hasarlı binalar bu depremle birlikte yıkıldı. Her taraf karanlık olduğu için enkazlarda kimse olup olmadığını teyit edemedik. İlçede şu anda herkes dışarıda" dedi.

Eryılmaz şöyle devam etti:

“Bugüne kadar hava çok kötüydü. Çadırı olmayan vatandaşlar eve girmek zorunda kaldı. İnsanları bu şekilde ölüme terk etmenin anlamı yok. Vatandaşlarımız bir an önce çadır ihtiyacının karşılanmasını talep ediyor.”