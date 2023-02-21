Naci Görür, Hatay’daki depremlerin ardından uyarısını yineledi: Adana ve Kıbrıs’a dikkat

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından artçı depremler sürerken bölge bu kez da Hatay’da meydana gelen 6.4 ve 5.8’lik depremlerle sarsıldı.

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremlerden sonra Adana ve Kıbrıs ile Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan'a dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür "Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir. Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor" dedi. Görür "Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan fayları üzerinde de benzer nedenlerle dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Görür, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Arkadaşlar Hatay’da 6,4 ve daha küçük depremler oldu. Maraş depremlerinden sonra bu boyutta depremleri Hatay ve Adana’da bekliyorduk. Nitekim ben, Celal Şengör ve yerbilmci arkadaşlarımız duyurmuştuk. Maraş’ta oldu. Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir. Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor. Keza Malatya çevresindeki Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan fayları üzerinde de benzer nedenlerle dikkatli olmalıyız. Yetkililerimizin ve halkımızın dikkatli olmasında yarar var, sevgiyle"