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İşte Japonya'nın kader planı. Binaları böyle yapıyorlar

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası, Japonya'da binaların nasıl yapıldığını gösteren video gündem oldu.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 12:20
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Binaları böyle yapıyorlar. İşte Japonya'nın kader planı

İşte Japonya'nın kader planı. Binaları böyle yapıyorlar
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremde, büyük yıkımlar meydana geldi.

Yaşanan bu felaket sonrası birçok binanın yıkılması, yapıların depreme dayanıksızlığı ve inşaatlarda kullanılan malzemelerin kalitesi gündem oldu.

Ortaya çıkan videolarda, yapılan binaların kolonlarının içi boş ve malzemelerin kaltesiz olduğu bir depremin ardından daha ortaya çıktı.

Bir başka deprem ülkesi Japonya'da ise büyük şiddetteki depremlerin nasıl bu kadar az hasarla atlatıldığı merak konusu oldu.

JAPONLAR BÖYLE YAPIYOR
Sosyal medyadaki bir video, Japonya'daki binaların nasıl yapıldığını gözler önüne serdi.

Japonların bir kolon için kullandığı demir miktarı, sosyal medyada gündem oldu.

Kolonların çelik kaplama ile kaplandığı görüldü.

Video çok sayıda beğeni alırken kullanıcılar, "İsteyince oluyormuş" yorumları yaptı.

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