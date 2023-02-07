CHP'nin depreme yönelik araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti

TBMM Genel Kurulu’nda, CHP Grubu’nun; “depreme karşı önlem alınması, deprem toplanma alanlarının tespiti, gerekli bölgelere toplantı alanları yapılması, eksikliklerin giderilmesi, depreme dayanıklılığı bulunmayan binaların saptanması” için verdiği Meclis Araştırma Önergesi’nin gündeme alınması önerisi görüşülmüştü.

Önerge, 23 kasım 2022 tarihinde AKP ve MHP oyları ile reddedilmişti. Kahramanmaraş depremlerinden sonra bu önergenin reddedilmesi tekrar gündeme geldi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, “Marmara'da 1999 yılında meydana gelen ve büyük can kaybı ve büyük yıkıma neden olan depremden sonra yaraları sarmak için, etkin önlem almak için çıkarılan, herkesin deprem vergisi olarak bildiği düzenleme kapsamında bugüne kadar 75 milyar para toplandı. Bu 75 milyar para nerede? Kimlere, nerelere, nasıl harcadınız? Hesap vermek zorundasınız” demişti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki iki depremde şimdilik 2921 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 834 kişi de yaralanmıştı. Yıkılan bina sayısı ise 6217 olarak açıklandı.