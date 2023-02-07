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Sosyal medya hayatını kurtardı. Enkazın altından mesaj attı

Malatya'da bir enkazın altında kalan Boran Kubat isimli genç, sosyal medyayı kullanarak hayatını kurtardı. Yayınladığı yardım mesajı sayesinde ailesinin de durumunu açıkladı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 09:01
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Enkazın altından sosyal medyayı kullandı, hayatı kurtuldu

Sosyal medya hayatını kurtardı. Enkazın altından mesaj attı
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Kahramanmaraş merkezli depreme Malatya'daki evinde yakalanan 20 yaşındaki Boran Kubat, enkaz altından yaptığı sosyal medya paylaşımı sayesinde kendisinin ve ailesinin hayatını kurtardı.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi hazırlık sınıfında okuyan Boran Kubat, ara tatilini ailesinin yanında geçirmek için memleketi Malatya'ya geldiğini ifade etti.

Gece yattıktan sonra ilk depreme uykuda yakalandıklarını anlatan Kubat, dışarı çıktıktan bir süre sonra ikinci bir deprem olmayacağını düşündüğünü ve ailesiyle eve girdiklerini açıkladı.

İkinci depreme yine evinde yakalandığını ve binanın yıkılmasıyla enkaz altında kaldığını anlatan Kubat, "Uykuda yakalandık iki depreme de. Birden salladı, gözümü açar açmaz kafamı eğdim. Baktım annem yanıma düştü, simsiyah bir alan oluştu gün ışığında. Ondan sonra telefonum yanıma düştü. Telefonuma sarıldım, hemen arkadaşlarımı aradım." dedi.

Daha sonra sosyal medyadan yardım istemeyi düşünen Kubat, "Sosyal medyada paylaşırsam, arkadaşlarım hepsi görürse hepsi gelebilir diye düşündüm. Öyle de oldu. Sağ olsunlar. 5 buçuk, 6 saat kaldım enkazda. Telefonla sürekli görüşme halindeydik zaten ama telefon bir çekiyor bir çekmiyor. Bizim köyün muhtarı geldi. Arkadaşlarım çok yardım etti. Onlar kurtardı. Onlar balyozla vurdular. Ben dedim ki 'bu nokta'. Balyozla vurdular, ben dedim ki 'bu nokta'. Dört, beş vurmadan sonra buldular bizi." diye konuştu.

Kendisiyle beraber annesinin de kurtulduğunu, dayısı ve anneannesinin ise halen enkaz altında olduğunu aktaran Kubat, sosyal medyadan sesini duyup yardımına koşanlara teşekkür etti.

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