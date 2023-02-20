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  • Saksı dahi düşmeyen 30 yıllık binanı sırrı açıklandı. Yandaki bina üstüne yıkıldığı halde

Saksı dahi düşmeyen 30 yıllık binanı sırrı açıklandı. Yandaki bina üstüne yıkıldığı halde

Hatay’da 30 yaşında olmasına ve hemen yanındaki binanın üzerine devrilmesine rağmen ayakta kalan binayı yapan Mahmut Aytaç işin sırrını açıkladı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 08:59
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Depremde saksısı bile düşmeyen 30 yıllık binanın sırrı ortaya çıktı

Saksı dahi düşmeyen 30 yıllık binanı sırrı açıklandı. Yandaki bina üstüne yıkıldığı halde
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Hatay’daki depremde binlerce bina yıkıldı ve binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Ancak Antakya’daki bir binanın 30 yıllık olmasına ve bir binanın da üzerine yıkılmasına rağmen ayakta kalması gündem oldu.

Binanın balkonundaki saksıların bile yere düşmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Milliyet’ten Elif Altın’ın haberine göre, binanın 4 kardeşin inşa ettiği ve eski sahibinin de Sosyal Bilgiler öğretmeni Mahmut Aytaç olduğu ortaya çıktı.

Aytaç, binayı yaparken temele 2 kat beton döktüklerini söyleyerek, “2 kat daire parasını biz toprağa gömdük yani. Onun üzerine 30 kolon attırdık. diğer kısma da 30 olmak üzere toplam 60 kolon attık oraya biz. Belki bina, ‘7-8 büyüklüğünde depreme dayanır. Ama biz daha sağlam istiyoruz’ deyip asansör boşluğunun yerine de beton perde ördük. 2 daireyi birbirine bağladık ortadan. 1983’te başladık biz bu apartmanın yapımına 1992’de yapımını bitirdik. 1993’te taşındık. 30 yıllık bina. Binanın demirlerini aldığımız demirci o dönem bize şunu söyledi; ‘Bak hocam ben 40 yıllık demirciyim. Ben daha böyle demir bağlamadım. Daha böyle beton dökmedim. Bu apartmanda 9 şiddetinde deprem de olsa bir çatlak dahi oluşmayacak. Çökmez bu apartman, onun için deprem olursa olsun evden çıkmayın.” İfadelerini kullandı.

DAHA LÜKS BİR BİNAYA TAŞINAN KARDEŞİ ÖLDÜ

10 dairede yaşayanları kurtardık diyen Aytaç, binayı sağlam yaparak, en azından oradaki 10 dairedeki yaşayanların hayatını kurtardıklarını belirterek, “Yan tarafında yıkılan binaları bir çukur kazıp hiç temel atmadan yaptılar. Ama tüm uyarılarımıza rağmen kız kardeşim Fethiye Yaldız, daha lüks daha gösterişli bir ev alıp taşındı. Taşındığı bina çöktü. Eşiyle birlikte hayatını kaybetti. Orada olsa şimdi yaşıyor olacaktı. Abim ekonomik sıkıntıdan sattı. O da Hatay’daki Defne sitesinden aldı ama o evde çok ağır hasar aldı oturulmaz orada artık. Ben de 6 sene önce İstanbul’a taşındığım için evimi sattım. Buradan da yine araştırarak depreme dayanıklı sıfır ev aldım. Arkadaşıma sattım bu evi ona da dedim ki ‘bir deprem olursa bu evden çıkma. Otur evinde rahat rahat, ben oturdum. Ben evime güveniyorum’ dedim.” dedi.

 

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