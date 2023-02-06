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7.5 büyüklüğündeki deprem Malatya'da 7 katlı binayı böyle yıktı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından 7 katlı binanın yıkılma anları görüntülendi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 14:18
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Depremin ardından Malatya'da 7 katlı bina böyle yıkıldı

7.5 büyüklüğündeki deprem Malatya'da 7 katlı binayı böyle yıktı
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İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından 13.30 sularında 7,5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. 

İHA ekibi Battalgazi ilçesinde 7 katlı binanın yıkılma anını saniye saniye görüntüledi.

10 şehirde 912 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından bölgede ekiplerin kurtarma çalışmaları AFAD koordinasyonunda hummalı bir şekilde sürüyor. 

Öğle saatlerinde yaşanan sarsıntı ile merkez Battalgazi ilçesinde AK Parti İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı bina yerle bir oldu. Bölgede arama kurtarma ekipleri ve güvenlik güçleri bulunurken onlar da büyük tehlike atlattı.

Hasarlı binanın yıkılma anı da İHA ekibi tarafından anbean kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi depremin 7,5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Yetkililer, vatandaşların hasarlı binalara girmemelerini ve yıkım yaşanan noktalarda bulunulmamasını istiyor.

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vatandaş
6.02.2023 14:26
bu binaları yapan mütahitler ve bütün ilgililer cana kastetmek ve öldürmeye teşebüsten yargılanmalı !!!!!  
 
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