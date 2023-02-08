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Depremzede öğrenciler başka illere nakledilebilecek. Bakan Özer açıkladı

Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen öğrencilerin başka illere nakledilebileceğini açıkladı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 19:16
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Depremden zarar gören öğrenciler başka illere nakledebilecek

Depremzede öğrenciler başka illere nakledilebilecek. Bakan Özer açıkladı
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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