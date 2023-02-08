Deprem mağdurları için ne yapılabilir, nereye yardım yapılabilir ve nelere ihtiyaç var? Ece Üner tv100'de açıkladı

Ama Deprem mağdurları için ne yapabiliriz? Deprem bölgesinde neye ihtiyaç var? Soruları ise gündemdeki yerini koruyor.

Bu sorulara tv100 ana haber spikeri Ece Üner canlı yayında cevap verdi.

medyatava'nın derlediği habere göre; tv100 ana haber spikeri Ece Üner, Deprem Özel Ana Haber Bülteni'nde deprem yardımlarıyla ilgili özel bir yayın yaptı.

Üner, "Nerede neye ihtiyaç var? Deprem mağdurları için neler yapabiliriz? Yardımlarınızı nereye göndermelisiniz?" gibi tüm soruların cevaplarını canlı yayında madde madde sıralayarak cevapladı.