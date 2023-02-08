8 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deprem mağdurları için ne yapılabilir, nereye yardım yapılabilir ve nelere ihtiyaç var? Ece Üner tv100'de açıkladı

Deprem mağdurları için ne yapılabilir, nereye yardım yapılabilir ve nelere ihtiyaç var? Ece Üner tv100'de açıkladı

Kahramanmaraş depremi sonrasında tüm Türkiye seferber olmuş deprem bölgesine yardım yağmaya başlamıştı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 19:40
Takip Et

Deprem mağdurları için ne yapılabilir, nereye yardım yapılabilir ve nelere ihtiyaç var? Ece Üner tv100'de açıkladı

Deprem mağdurları için ne yapılabilir, nereye yardım yapılabilir ve nelere ihtiyaç var? Ece Üner tv100'de açıkladı
+
Aa
-

Ama Deprem mağdurları için ne yapabiliriz? Deprem bölgesinde neye ihtiyaç var? Soruları ise gündemdeki yerini koruyor.

Bu sorulara tv100 ana haber spikeri Ece Üner canlı yayında cevap verdi.

medyatava'nın derlediği habere göre; tv100 ana haber spikeri Ece Üner, Deprem Özel Ana Haber Bülteni'nde deprem yardımlarıyla ilgili özel bir yayın yaptı.

Üner, "Nerede neye ihtiyaç var? Deprem mağdurları için neler yapabiliriz? Yardımlarınızı nereye göndermelisiniz?" gibi tüm soruların cevaplarını canlı yayında madde madde sıralayarak cevapladı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
1
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
2
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
3
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
4
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
5
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
6
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿Depremzedeleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu'ndan şok Erdoğan açıklaması: İktidarla hizalanmayı reddediyorum
7
﻿Depremzedeleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu'ndan şok Erdoğan açıklaması: İktidarla hizalanmayı reddediyorum
﻿Depremzedeleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu'ndan şok Erdoğan açıklaması: İktidarla hizalanmayı reddediyorum
﻿İzmir'den 225 polis deprem bölgesine gidiyor
﻿İzmir'den 225 polis deprem bölgesine gidiyor
﻿İzmir'den 225 polis deprem bölgesine gidiyor
﻿Koruyucu aile adayları e-Devlet üzerinden başvurabiliyor
﻿Koruyucu aile adayları e-Devlet üzerinden başvurabiliyor
﻿Koruyucu aile adayları e-Devlet üzerinden başvurabiliyor
﻿Göztepe'ye Fildişili santrfor
﻿Göztepe'ye Fildişili santrfor
﻿Göztepe'ye Fildişili santrfor
﻿Hatay'da bir kız çocuğu enkazdan kurtarıldı
﻿Hatay'da bir kız çocuğu enkazdan kurtarıldı
﻿Hatay'da bir kız çocuğu enkazdan kurtarıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.