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Adıyamanlı depremzededen AKP'li belediye başkanına tepki: Neredesin artist

Depremin vurduğu Adıyaman'ın Besni ilçesinden bir yurttaş, AKP'li belediye başkanına yönelik, "Burada biz it gibi titriyoruz, yaşlılarımız titriyor. Bizim başkanımızı ben 7 gündür, 8 gündür görmedim, neredesin artist?" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 05:42
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Adıyaman'da depremzededen AKP'li belediye başkanına tepki: Neredesin artist

Adıyamanlı depremzededen AKP'li belediye başkanına tepki: Neredesin artist
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CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ülke tarihinin en büyük felaketlerinden birisi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgeleri ziyaret etti.

Tutdere, son olarak Adıyaman’ın Besni ilçesindeki depremzedelerin sorunlarını dinledi.

ANKA’nın haberine göre; Besnili bir vatandaş, AKP'li belediye başkanına tepki göstererek; yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı:

"NEREDESİN ARTİST?"

"2,5 günden beri burada hiçbir yardım alamadık, tamam ülkemizin genelinde bir kıyamet var ona da bir şey demiyoruz. Ama en azından şuraya 3-4 yere çadır kurulabilir. Ordu’dan, Trabzon’dan buraya gelen kardeşlerimiz elini ısıtsın, portatif tuvalet olsun, yok. Bizim başkanımızı ben 7 gündür, 8 gündür görmedim, neredesin artist? Burada biz it gibi titriyoruz, yaşlılarımız titriyor. Buraya en azından makine da değil çadır…Bu millet, bu AFAD ekibi, bu çalışmaya gelen gönüllü kardeşlerimiz tuvaletini yapamıyor, su yok.

Burası fay hattı Pazarcık-Gölbaşı, ben bunu anamdan doğduğumdan beri biliyorum. O zaman malzemeyi hazır tut kardeşim. Devlet sensin, hükümet sensin, biraz da hazırlıklı olmamız lazım. Biz çok şey öğrendik, insanlık, merhamet, vicdan bitmemiş, vatandaşımız bize bunu öğretti. Giresunlu burada getirmiş bana çay veriyor, Ordulu adam gelmiş bana çay veriyor, benim belediyem iki tane çadırı koymuyor, ölmüşüz ya…"

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