Binalardan alınan beton örneklerinden çıkanlar şoke etti: Nazar boncuğu, gazete, köpük...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler sonrası ülke genelinde binaların dayanıklılığı bir kere daha can alıcı şekilde gündeme geldi.

NTV Konuya ilişkin hazırladığı haber için Kadıköy Belediyesi'nin laboratuvarını ziyaret etti.

NAZAR BONCUĞU, GAZETE, KÖPÜK...

Burada test edilen beton örneklerinin bazılarının içindeki malzemeler ise dikkat çekti. Kadıköy’deki binalardan alınan örneklerde yapıların temelinde nazar boncuğu, deniz kabukları, köpük, gazete gibi nesneler bulundu.

Bu durumun binaların temelini çok zayıflattığı aktarılırken alınan örneklerde bile çatlaklar olduğu görüldü.

“BİR MÜHENDİSLİK HİZMETİ, STANDARTI YOK”

Konuya ilişkin NTV muhabirine konuşan laboratuvar çalışanı, eski bir binadan alınan karot örneğine ilişkin, "Burada bir mühendislik hizmeti, standartı yok. Standartı olduğu takdirde zaten deniz kabuklarını bu kadar yoğun göremezsiniz" dedi.

Öte yandan yeni binalardan alınan karot örnekleri arasında da iyi sıkışmamış betonların olduğu görüldü.

Kadıköy ilçesindeki yurttaşların, oturduğu binaların durumu hakkında Kadıköy Belediyesi'ne başvurabilecekleri belirtilirken, 6306. yasa kapsamında riskli yapı tespitini yaptırılabileceği ifade edildi.