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Deprem sonrası 3 dev çukur: Genişliği 30 derinliği 8 metre...

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerden biri de Gaziantep'ti. Şahinbey ilçesindeki parkın yanında derin bir yarık oluştu. 30 metre genişliğinde 8 metre derinliğindeki çukurun çevresindeki evler güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 04:45
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Genişliği 30 derinliği 8 metre... Deprem sonrası 3 dev çukur

Deprem sonrası 3 dev çukur: Genişliği 30 derinliği 8 metre...
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde geçen hafta pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 10 kentte büyük hasara yol açtı. Deprem nedeniyle 10 ilde binlerce bina enkaza döndü, binlerce kişi hayatını kaybetti.

Deprem sonrası dev çukur! Genişliği 30 derinliği 8 metre - 5

Depremden en çok etkilenen Gaziantep'te yüzlerce bina yıkıldı ya da hasar gördü.

Deprem sonrası dev çukur! Genişliği 30 derinliği 8 metre - 6

Şenyurt Mahallesi’ndeki birçok evde ve yollarda hasar meydana gelirken Yavuzlar Parkı'nda 3 büyük çukur oluştu.

Deprem sonrası dev çukur! Genişliği 30 derinliği 8 metre - 7

25 metre uzunluğunda 10 metre derinlikteki çukurların içine elektrik direği düştüğü de görüldü.

Deprem sonrası dev çukur! Genişliği 30 derinliği 8 metre - 8

Ekipler, güvenlik amacıyla çukurların etrafına güvenlik şeridi çekti.

Deprem sonrası dev çukur! Genişliği 30 derinliği 8 metre - 9

Deprem sonrası dev çukur! Genişliği 30 derinliği 8 metre - 10

Deprem sonrası dev çukur! Genişliği 30 derinliği 8 metre - 11

Deprem sonrası dev çukur! Genişliği 30 derinliği 8 metre - 12

Deprem sonrası dev çukur! Genişliği 30 derinliği 8 metre - 1Deprem sonrası dev çukur! Genişliği 30 derinliği 8 metre - 2

Deprem sonrası dev çukur! Genişliği 30 derinliği 8 metre - 3Deprem sonrası dev çukur! Genişliği 30 derinliği 8 metre - 4

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