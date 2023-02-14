Deprem sonrası 3 dev çukur: Genişliği 30 derinliği 8 metre...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde geçen hafta pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 10 kentte büyük hasara yol açtı. Deprem nedeniyle 10 ilde binlerce bina enkaza döndü, binlerce kişi hayatını kaybetti.

Depremden en çok etkilenen Gaziantep'te yüzlerce bina yıkıldı ya da hasar gördü.

Şenyurt Mahallesi’ndeki birçok evde ve yollarda hasar meydana gelirken Yavuzlar Parkı'nda 3 büyük çukur oluştu.

25 metre uzunluğunda 10 metre derinlikteki çukurların içine elektrik direği düştüğü de görüldü.

Ekipler, güvenlik amacıyla çukurların etrafına güvenlik şeridi çekti.