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Hande Erçel depremle ilgili ilk kez konuştu. Depremzedelere yaptığı destek ile 'Helal olsun' dedirtmişti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Desteğini esirgemeyen ünlü isimler arasında yer alarak "Helal olsun" dedirten Hande Erçel, asrın felaketi ile ilgili ilk kez konuştu.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 13:27
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Depremzedelere yaptığı destek ile 'Helal olsun' dedirtmişti. Hande Erçel depremle ilgili ilk kez konuştu.

Hande Erçel depremle ilgili ilk kez konuştu. Depremzedelere yaptığı destek ile 'Helal olsun' dedirtmişti
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Asrın felaketi olarak değerlendirilen, merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık deprem binlerce kişinin ölümüne neden oldu.. Depremzedeler için kolları sıvayan ünlü isimler arasında Hande Erçel de vardı. 

Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP derneğinde gönüllü olarak çalışan güzel oyuncu  Hande Erçel, deprem bölgesi için harekete geçti. Erçel, depremzedeler için toplanan yardım kolilerini paketledi.

Türkiye'yi yasa boğan felaketle ilgili ilk kez konuşan. Hande Erçel, "Yüreğimize ateş düştü, tüm Türkiye ne yapabiliriz diye canla başka uğraşıyoruz. Umarım gereken desteği verebiliyoruzdur" dedi.

 

 

 

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