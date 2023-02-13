Hande Erçel depremle ilgili ilk kez konuştu. Depremzedelere yaptığı destek ile 'Helal olsun' dedirtmişti

Asrın felaketi olarak değerlendirilen, merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık deprem binlerce kişinin ölümüne neden oldu.. Depremzedeler için kolları sıvayan ünlü isimler arasında Hande Erçel de vardı.

Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP derneğinde gönüllü olarak çalışan güzel oyuncu Hande Erçel, deprem bölgesi için harekete geçti. Erçel, depremzedeler için toplanan yardım kolilerini paketledi.

Türkiye'yi yasa boğan felaketle ilgili ilk kez konuşan. Hande Erçel, "Yüreğimize ateş düştü, tüm Türkiye ne yapabiliriz diye canla başka uğraşıyoruz. Umarım gereken desteği verebiliyoruzdur" dedi.