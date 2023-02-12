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Yardım kamyonunda uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheliler yakalandı

Adana'da depremzedelere götürülmek üzere yardım malzemesi taşıyan kamyonun içerisinde gizlenmiş 178 paket halinde 107 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 13:11
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Depremzedelere yardım bahanesiyle uyuşturucu sevkiyatı

Yardım kamyonunda uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheliler yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Adana polisi 'Depremzedelere yardım götürüyoruz' bahanesiyle 107 kilo 100 gram esrar taşıyan iki şüpheliyi yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otoyolda içinde depremzedelere götürülmek üzere yardım malzemesi taşındığı öne sürülen bir kamyoneti durdurdu.

Polis, kamyonette bulunan, M.K. (44) ve F.B.’den (37) şüphelenip araçta hassas burunlu köpeklerle arama yaptı. Polis, giyim ve gıda malzemeleri arasına gizlenmiş halde 178 pakette 107 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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