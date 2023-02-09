9 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremzedelerin Akşener'e anlattıkları yürekleri dağladı

Depremzedelerin Akşener'e anlattıkları yürekleri dağladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremin dördüncü gününde Kahramanmaraş Pazarcık’a gitti.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 16:42
Takip Et

Depremzedelerin Akşener'e anlattıkları yürekleri dağladı

Depremzedelerin Akşener'e anlattıkları yürekleri dağladı
+
Aa
-

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pazarcık'taki incelemeleri ardından kent merkezine geçerek, arama-kurtarma çalışmalarının yetersizliğinden dert yanan vatandaşları dinledi. Sağlık personeli olduğunu söyleyen bir vatandaşın "Anneme müdahale edememem o kadar koydu ki." sözleri dikkat çekti. Bir başka vatandaş ise bataklık olan bölgelere bina yapıldığına işaret etti.

ERDOĞAN’LA GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARINI ANLATTI

Basın açıklaması yapan Meral Akşener, 6 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı: “En önemli konunun ısınma olduğunu söyledi arkadaşlarımız. Sayın Erdoğan’ı aradım. Bu bilgileri verdim. Isınma için tüp istendi. Isıtma için sistem var onun gönderilmesini istedim. Kendisi de talimat verdiğini söyledi. Depremin ilk günü ‘bizim susma zamanımız' demiştim ve buna uyduk. Şimdi bugün buradayım. Şimdi de milletimizin sesini duyup kamuoyuna yansıtma zamanı.”

“BUNDAN SONRA HİÇ GİTMEYECEĞİM”

Alanda kurmayları ile birlikte gezen Meral Akşener’e depremzede vatandaşlar, “Çadırların içerisinde üç gündür titriyoruz soğuktan, ısınamıyoruz” diyerek dert yandı. Meral Akşener, tüp gönderimi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü söyledi.

İYİ Partli lideri Meral Akşener, bir vatandaşa şunları söyledi: "İlk 2-3 gün çalışmalara engel olmamak için buradan uzak durdum. Bundan sonra buradan hiç gitmeyeceğim"

DEPREMİN ARDINDAN YÜREK YAKAN FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

SAPERE AUDE-AKLINI KULLANMAYA CESARETİN OLSUN
9.02.2023 17:02
Artçılarla beraber çeyrek depo ile yeğenler arabadayız. Lütfetmişler saat:23.00 da 200TL sınırlı tek istasyonda kuyrukta bekle. Jeneratör var, petroller kapalı.İzdiham. KİM KAPATTI.SORACAĞIM  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
1
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
2
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
3
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
4
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿Volkan Demirel'i yıllarca eleştiren Beşiktaşlılar Volkan'ı bağırlarına bastı
5
﻿Volkan Demirel'i yıllarca eleştiren Beşiktaşlılar Volkan'ı bağırlarına bastı
﻿Volkan Demirel'i yıllarca eleştiren Beşiktaşlılar Volkan'ı bağırlarına bastı
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
6
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
7
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Son Dakika... OHAL kararı Meclis'te kabul edildi
﻿Son Dakika... OHAL kararı Meclis'te kabul edildi
﻿Son Dakika... OHAL kararı Meclis'te kabul edildi
﻿Eski Gaziemir Belediye Başkanı’nın 2 oğlu otomobilde ölü bulundu
﻿Eski Gaziemir Belediye Başkanı’nın 2 oğlu otomobilde ölü bulundu
﻿Eski Gaziemir Belediye Başkanı’nın 2 oğlu otomobilde ölü bulundu
﻿Depremde hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi
﻿Depremde hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi
﻿Depremde hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi
﻿Türkiye Voleybol Federasyonu acı haberi verdi. Murat Çiloğulları hayatını kaybetti
﻿Türkiye Voleybol Federasyonu acı haberi verdi. Murat Çiloğulları hayatını kaybetti
﻿Türkiye Voleybol Federasyonu acı haberi verdi. Murat Çiloğulları hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.